Андрей Кобяков ознакомился с работой резидентов СЭЗ «Минск»

Новости Беларуси. Валютная выручка предприятий свободной экономический зоны «Минск» составит миллиард долларов. Финансово-экономические показатели производственно-деловой площадки были 15 сентября в центре внимания премьер-министра. Андрей Кобяков ознакомился с работой наукоемких и высокотехнологичных резидентов свободной экономической зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь, в частности, производят рентгеновские системы, применяемые как на границе, так и в медицине. Белорусские разработки поставляются в 70 стран мира. В том числе Соединенные Штаты Америки и Китай. В Беларуси это оборудование можно увидеть в аэропорте, таможне, метро. Медицинские аппараты в больницах и передвижных мобильных комплексах.