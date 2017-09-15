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Андрей Кобяков ознакомился с работой резидентов СЭЗ «Минск»

15 сентября 2017 17:09
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Новости Беларуси. Валютная выручка предприятий свободной экономический зоны «Минск» составит миллиард долларов. Финансово-экономические показатели производственно-деловой площадки были 15 сентября в центре внимания премьер-министра. Андрей Кобяков ознакомился с работой наукоемких и высокотехнологичных резидентов свободной экономической зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь, в частности, производят рентгеновские системы, применяемые как на границе, так и в медицине. Белорусские разработки поставляются в 70 стран мира. В том числе Соединенные Штаты Америки и Китай. В Беларуси это оборудование можно увидеть в аэропорте, таможне, метро. Медицинские аппараты в больницах и передвижных мобильных комплексах.

Андрей Кобяков ознакомился с работой резидентов СЭЗ «Минск»-1

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Миллиард долларов – экспорт предприятий свободной экономической зоны «Минск» и миллиард долларов – то, что мы будем в этом году иметь и по Парку высоких технологий. Мы оцениваем успешность тех преференций, которые были предоставлены компаниям, которые регистрируются в Парке высоких технологий и в свободной экономической зоне, и видим, что результаты сопоставимы.

Свободная экономическая зона «Минск» сегодня представляет собой промышленный парк, на территории которого разместились современные предприятия. Здесь реконструировано 37 заводов, постоянно строятся новые.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Андрей Кобяков

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