«Существуют огромные возможности для бизнеса и инвестиций»: планы белорусско-индийского сотрудничества

После таких сюжетов Тадж-Махал начинает напоминать устремленные в небо ракеты. На самом деле это индийский символ истории и любви. И хотя у Индии одна из крупнейших в мире армий, и Индия – первый импортер вооружений, Беларусь может сотрудничать с этой страной во многих мирных сферах. Машиностроение, деревообработка, нефтехимия, производство лекарств…

Во время визита Александра Лукашенко в Нью-Дели список совместных проектов прирастал, как население Индии, где каждую секунду является на свет новый человек. Уже в ближайшем будущем Индия будет определять и будущее планеты, – отмечал во время официальных встреч Президент Беларуси. Торговля, культура, политика и гастрономический след – в сюжете Ольги Юруть из Индии.

Добро пожаловать в Индию! Почетным гостям здесь надевают на шею цветочную гирлянду, а на лоб наносят красную точку как знак счастья. Истинное украшение этого государства – многочисленные традиции и уникальные обычаи.

Встречали в эти дни на индийской земле и Александра Лукашенко в самой крупной в мире резиденции президента Индии. Этот церемониал особенно торжественный: конная кавалерия – не просто колорит, но и статус. Здесь этому – особое значение.

Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом. Он на этом посту с июля нынешнего года. Его избрание было настоящим праздником для 200 миллионов неприкасаемых – представителей низшего сословия местной кастовой системы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я уверен, мы найдем сове место в этой огромной, процветающей и перспективной стране.

Индию не так просто понять – слишком много контрастов. Местные мудрецы утверждают, что полюбить и принять Индию в своем сердце можно с третьего раза. Вот и нынешний официальный визит Александра Лукашенко в эту страну, так уж совпало, третий. Примечательно, что наш Президент приезжает сюда каждые 10 лет. Есть время осмыслить, оценить и увидеть преображение нынче одной из самых быстрорастущих экономик в мире. Министр иностранных дел в Индии – женщина.

Александр Лукашенко:

Мне действительно приятно быть в этой прекрасной стране. Я искренне считаю, что Индия – очень перспективная страна, которая уже в ближайшем будущем, в наше с вами время, будет определять и будущее нашей планеты. Хотелось бы, чтобы министерства иностранных дел Индии и Беларуси стали истинными моторами развития, придания динамики нашим отношениям.

Индия стремится стать одной из ведущих экономик мира, для этого есть и конкретные решения, и государственные программы. Помочь их реализовать могут наш опыт, знания и технологии.

Александр Лукашенко:

Несмотря на то, что мы – не такая гигантская страна, как Индия, сможем внести свой достойный вклад в развитие тех программ, которые у вас намечены сегодня к реализации. Настало время, когда мы должны уже разговаривать языком конкретных контрактов, а не просто направлений развития экономики. Направления мы определили, философию наших отношений мы определили. Теперь надо переходить на конкретику, а она в контрактах, инвестициях.

Знатный реформатор и стратег – премьер Моди. Мудрый политик с мировым именем – личность уникальная. Его цель – искоренить нищету, мечта – чтобы в каждом доме Индии был туалет и душ. Еще его называют миллионером из трущоб. Выходец из простой семьи всегда выступает в поддержку бедных. Умеет объединить и увлечь своей идеей.

Нарендра Моди, премьер-министр Индии:

Компании Беларуси и Индии должны развивать свои отношения и выходить за рамки обычных экспортно-импортных операций в сторону развития кооперации и выстраивания более глубокого взаимодействия. Существуют огромные возможности для бизнеса и инвестиций в таких сферах, как фармацевтика, нефть и газ, тяжелая промышленность.

Нынешний объем торговли по итогам года – около 400 миллионов долларов. Хотя возможности есть выйти и на миллиард. Это практически как с Великобританией, следующий шаг – стратегическое партнерство, как с Китаем – 2,6 миллиарда долларов.

Александр Лукашенко:

Мы видим, как Великая Индия и идея Славной Новой Индии объединяются в реальном воплощении. И мы хотели бы, чтобы Индия стала мощным полюсом нашей планеты. Великая Индия невозможна без вашего присутствия на той территории, на которой расположена Беларусь – между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. Мы готовы предоставить вам самые выгодные и льготные условия функционирования вашего бизнеса в случае инвестирования в Беларусь. Такой опыт у нас есть с другими странами. Я также предложил премьер-министру Индии создать в Беларуси научно-технологический индустриальный парк, где будут созданы самые выгодные условия для инвестирования и где индийские компании вместе с другими компаниями, если такое будет желание, смогут размещать свое производство и реализовывать товары и услуги на территории Евразийского экономического союза и Европейского союза.

Местом для такого индустриального кластера может стать логистический парк в Оршанском районе. Зона Болбасово – специально-экономическая, там просто тепличные условия для инвесторов.

Василий Дементей, директор ООО «Бремино Групп»:

В ближайшее время мы наметили ряд встреч уже на территории Республики Беларусь. Индия хочет на рынок Европейского союза и рынок Евразийского экономического союза.

Маниш Кумар, региональный директор Конфедерации индийской промышленности:

Индийские компании знают о новом законе, который планирует ввести Россия по фармпродукции. И возможность открыть свою базу и производство в Беларуси нам позволит автоматически выйти на такой огромный рынок. Это очень интересно для индийских компаний.

Индийскому рынку интересны наши БелАЗ, МТЗ, МАЗ, «Гомсельмаш». Страны намерены создать совместное сборочное производство седельных тягачей. Учитывая рост экономики Индии, тренд на увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок, Беларусь предложила индийскому рынку линейку грузовых автомобилей и автобусов МАЗ.

Рам Манохар Сингх, директор компании SPB-MOTORS, официальный дилер завода МАЗ в Индии:

Первичный выбор был среди таких крупных брендов, как компания Mercedes-Benz, Volvo. Мы убедились, что у нас есть такое предложение, которое превосходит те аналоги иностранные по надежности. Такие крепкие машины подходили бы под наши нужды. Так пал выбор на МАЗ.

«Белнефтехим» и Министерство нефти и природного газа Индии подписали в Нью-Дели меморандум о взаимопонимании. Беларусь и Индия договорились увеличить поставки калийных удобрений. Можно сказать, знаковый меморандум подписала в Нью-Дели Белорусская калийная компания.

Беларусь готова каждый проект сопровождать специальными программами подготовки кадров как в Беларуси, так и в Индии. Сразу несколько соглашений по линии Минобразования во время нынешнего визита.

Белорусских специалистов задействуют в проектировании и строительстве. Стратегическое соглашение с Национальной строительной корпорацией Индии заключил «Белзарубежстрой». Сейчас совместно будут работать на рынках третьих стран с участием наших проектных институтов, инженеров и других специалистов.

Виталий Бондарик, генеральный директор ЗАО «Белзарубежстрой»:

Нами обсуждается участие наше совместное при строительстве в Республике Беларусь онкологического диспансера в Гродно. Также мы сейчас обсуждаем наше участие при строительстве индустриального парка. Также обсуждаем ряд возможных совместных новых рынков как на территории Индонезии, например, на территории Филиппин, на территории Катара.

Фармацевтика – это главный козырь индийской экономики. Сейчас в Беларуси реализуют три инвестпроекта. Еще добавили три соглашения. Это понизит и себестоимость, и, как итог, стоимость лекарств.

Знаковое место для каждого индийца – мемориал «Радж Гхат». Здесь кремирован Махатма Ганди. Он боролся за независимость Индии от Британской империи. Без оружия и кровопролития, взывал к совести, чтобы обратить противника в союзники. Ему удалось примирить индусов и мусульман. Сегодня далеко не каждый политик готов улаживать конфликты между враждующими. Александр Лукашенко возложил венок к мемориалу.

Ольга Юруть:

Если Дели – это сердце современной Индии, то Тадж-Махал – это сердце, да и душа древней Индии.

Тадж-Махал – это дворец из белого мрамора, один из самых грандиозных памятников индийской архитектуры. Это последний подарок императора Великих Моголов Шаха Джахана своей покойной жене, а также главная и самая популярная достопримечательность в стране, которую ежегодно посещают тысячи туристов.

Александр Коньков, гид туристической компании Sansarafan (Индия):

Если раньше приезжали из Беларуси в Индию только на море, то сегодня чаще едут сюда посмотреть богатое наследие, а также вести бизнес.

Уже с января белорусских сотрудников гостиниц, гидов, аниматоров и даже водителей будут обучать, как правильно работать с туристами из Индии: как они воспринимают информацию, какого уровня сервис они хотят.

Прашант Чаудхари, директор туристической компании Salvia (Индия):

У вас очень красивый город, есть хорошие гостиницы, есть много, что стоит посмотреть. Но у индийцев есть своя специфика: нам нужна своя кухня, мы любим заниматься покупками, и ночная жизнь нужна. Средний индиец тратит 2 тысячи долларов за рубежом.

Взаимный туризм – это народная дипломатия, а еще и тонкий маркетинг. Продвигать нашу продукцию, которая на этом континенте в диковинку. Вот эксперимент. Это обычный картофель нынешнего урожая, привезен нами из Беларуси. Попробуем научить шеф-повара элитного ресторана готовить традиционный драник.

Элементарно просто, введя в меню белорусские драники, здесь уже готовы покупать к ним наши масло и сметану.

Ашмет Сингх Джолли, шеф-повар ресторана:

Драники – идея на миллион. Готовить очень просто, вкус великолепный, с удовольствием буду угощать своих клиентов – как комплимент от шефа. Стоит задуматься, чтобы ввести это в наше постоянное меню. В Индии совсем недавно распробовали белорусский сыр.

Индийский повар так и норовит сымпровизировать на привычный для их кухни манер – добавить в тесто карри, украсить драник рукколой и черри.

Ольга Юруть:

Европейцев испокон веков привлекала Индия. Торговля здесь шла всегда очень бойко. Еще в древности отмечали, что это несказанно выгодно. Открытие Индии важно не только для цивилизации, но и для наших двусторонних отношений.