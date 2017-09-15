Новости экономики за 15.09.2017

Новости Беларуси. Блок экономических новостей от нашего обозревателя Натальи Надольской. В этот раз она заинтересовалась грибной темой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Килограмм лисичек в среднем 7 рублей, подосиновики от 8 до 20 рублей. Две недели назад их продавали минимум по 15. Сегодня цена ниже, но максимальный уровень все тот же – 20 рублей. Причем не только на подосиновики. Боровики стоят от 8,5 до 20 рублей. Опята – от 5 до 6,5 рублей за килограмм. Рыжики предлагают по 12 рублей за килограмм.

16 сентября начнут работать сельскохозяйственные ярмарки. Купить продукцию нового урожая можно будет непосредственно у производителей и по максимально низким ценам. Предприятия, фермеры и рыбхозы центрального региона представят широкий ассортимент сельхозпродукции, мясных и молочных, кулинарных и кондитерских изделий, удобрений, семян и саженцев.

ВЫГОДА В ЭКОНОМИИ