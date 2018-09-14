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Александр Лукашенко – первый зарубежный лидер, которого президент Узбекистана пригласил в свою резиденцию «Кайнарсай»

14 сентября 2018 08:48
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко находится в Ташкенте с официальным визитом впервые за последние 20 лет. 13 сентября глава белорусского государства провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – первый зарубежный лидер, которого президент Узбекистана пригласил в свою резиденцию «Кайнарсай»-1

О том, что переговоры прошли успешно, может говорить и тот факт, что Александр Лукашенко стал первым зарубежным лидером, которого президент Узбекистана пригласил в свою загородную резиденцию «Кайнарсай». Она находится в 90 км от Ташкента на берегу живописного водохранилища в предгорье западного Тянь-Шаня.

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева. Большой репортаж СТВ

Александр Лукашенко – первый зарубежный лидер, которого президент Узбекистана пригласил в свою резиденцию «Кайнарсай»-4

# Беларусь-Узбекистан # Александр Лукашенко # Фотофакт

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