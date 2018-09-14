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Витебская область первой в Беларуси выполнила госзаказ по зерну

14 сентября 2018 06:35
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Новости Беларуси. Чуть более 100 тысяч тонн – таков вклад северного региона в продовольственную безопасность страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебская область первой в Беларуси выполнила госзаказ по зерну-1

Этот год, как известно, выдался непростым для аграриев. Холодная весна и засушливое лето внесли свои коррективы. Например, в Витебской области намолотили 760 тысяч тонн зерна. Хотя собирались дойти до миллиона. Достигнуть рекордной отметки удалось только Минской области.

Витебская область первой в Беларуси выполнила госзаказ по зерну-4

Михаил Придыбайло, председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:
Мы госзаказ государству поставили первые. Это говорит о том, что специалисты и в целом область поработала над технологиями, над ее неукоснительным соблюдением. Это применение новых сортов, это полное выполнение технологических требований по производству зерна, грамотная работа с удобрениями.

Витебская область первой в Беларуси выполнила госзаказ по зерну-7

Сергей Герасимец, генеральный директор Оршанского КХП:
Оршанская интеграционная структура собрала в бункерном весе 77 тысяч тонн зерна. Это, наверное, самый высокий показатель. Что касается выполнения госзаказа, нам был доведен госзаказ 8,5 тысяч тонн. Мы его выполнили и перевыполнили. Мы сдали 10 тысяч 66 тонн зерна.

На днях госзаказ выполнят и другие регионы. Так что муки и хлеба в стране будет достаточно.

# Уборочная кампания # Экономика # Михаил Придыбайло # Сергей Герасимец # Фотофакт

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