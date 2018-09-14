Витебская область первой в Беларуси выполнила госзаказ по зерну

Новости Беларуси. Чуть более 100 тысяч тонн – таков вклад северного региона в продовольственную безопасность страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот год, как известно, выдался непростым для аграриев. Холодная весна и засушливое лето внесли свои коррективы. Например, в Витебской области намолотили 760 тысяч тонн зерна. Хотя собирались дойти до миллиона. Достигнуть рекордной отметки удалось только Минской области.

Михаил Придыбайло, председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома: Мы госзаказ государству поставили первые. Это говорит о том, что специалисты и в целом область поработала над технологиями, над ее неукоснительным соблюдением. Это применение новых сортов, это полное выполнение технологических требований по производству зерна, грамотная работа с удобрениями.

Сергей Герасимец, генеральный директор Оршанского КХП:

Оршанская интеграционная структура собрала в бункерном весе 77 тысяч тонн зерна. Это, наверное, самый высокий показатель. Что касается выполнения госзаказа, нам был доведен госзаказ 8,5 тысяч тонн. Мы его выполнили и перевыполнили. Мы сдали 10 тысяч 66 тонн зерна.

На днях госзаказ выполнят и другие регионы. Так что муки и хлеба в стране будет достаточно.