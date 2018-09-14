«Стратегия работает отлично». ЕБРР рассчитывает нарастить кредитный портфель в Беларуси

Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития рассчитывает нарастить кредитный портфель в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К концу 2018 года сумма может достичь 700 миллионов долларов.

Только с начала года подписано 16 соглашений, что уже превысило объемы в 2017 году. Реализуются совместные программы по водоотведению и водоснабжению, энергоэффективности, в сфере транспорта. Готовится большой набор проектов с государственным и частным секторами. Как отметили в представительстве Евробанка, 2018 год может стать самым успешным годом за всю историю сотрудничества с Беларусью.

Энтони Бартзокас, представитель делегации Совета директоров ЕБРР:

Основной целью для нас была оценка, работает ли принятая недавно банком страновая стратегия, в рамках которой банк готов делать больше в ответ на большие усилия правительства. Наш вывод – стратегия работает отлично. Банк более активно действует в стране на протяжении двух лет.