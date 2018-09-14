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«Стратегия работает отлично». ЕБРР рассчитывает нарастить кредитный портфель в Беларуси

14 сентября 2018 10:54
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Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития рассчитывает нарастить кредитный портфель в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К концу 2018 года сумма может достичь 700 миллионов долларов.

«Стратегия работает отлично». ЕБРР рассчитывает нарастить кредитный портфель в Беларуси-1

Только с начала года подписано 16 соглашений, что уже превысило объемы в 2017 году. Реализуются совместные программы по водоотведению и водоснабжению, энергоэффективности, в сфере транспорта. Готовится большой набор проектов с государственным и частным секторами.

Как отметили в представительстве Евробанка, 2018 год может стать самым успешным годом за всю историю сотрудничества с Беларусью.

«Стратегия работает отлично». ЕБРР рассчитывает нарастить кредитный портфель в Беларуси-4

Энтони Бартзокас, представитель делегации Совета директоров ЕБРР:
Основной целью для нас была оценка, работает ли принятая недавно банком страновая стратегия, в рамках которой банк готов делать больше в ответ на большие усилия правительства.

Наш вывод – стратегия работает отлично. Банк более активно действует в стране на протяжении двух лет.

«Стратегия работает отлично». ЕБРР рассчитывает нарастить кредитный портфель в Беларуси-7

Александр Пивоварский, глава представительства ЕБРР в Беларуси:
Для нас важно было показать, что мы делаем в Беларуси, чтобы они лично поняли атмосферу, бизнес-среду. Таким образом, у них создается личное впечатление о том, что происходит в Беларуси, что мы здесь делаем. И мы очень удовлетворены, потому что это впечатление сходится с тем, которое и у менеджмента банка, и у Совета директоров.

Эксперты банка работали в нашей стране всю неделю. Главным для них было оценить макроэкономические условия, а также готовность частного и государственного секторов к новым условиям.

«Стратегия работает отлично». ЕБРР рассчитывает нарастить кредитный портфель в Беларуси-10

# Банк развития # Экономика # Александр Пивоварский # Энтони Бартзокас # Фотофакт

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