На экономическом форуме «Еврорегион «Неман-2018» планируется подписание более 10 соглашений с инвесторами

Новости Беларуси. 14 сентября открывается один из самых представительных экономических форумов в стране «Еврорегион «Неман», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие межрегиональных связей и привлечение инвестиций в Гродненскую область – его ключевые темы. Без внимания не останется и либерализация визовой политики. К слову, на встречу в Гродно без виз приехали представители десятка стран. Готовы к заключению и многомиллионные контракты.

Предлагается более 100 площадок, где можно организовать бизнес. По результатам переговоров планируется подписание более десяти соглашений о намерениях по сотрудничеству с инвесторами из Австрии, Бельгии, Литвы, России, Польши и Узбекистана.