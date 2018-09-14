Прямой эфир

На экономическом форуме «Еврорегион «Неман-2018» планируется подписание более 10 соглашений с инвесторами

14 сентября 2018 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 14 сентября открывается один из самых представительных экономических форумов в стране «Еврорегион «Неман», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На экономическом форуме «Еврорегион «Неман-2018» планируется подписание более 10 соглашений с инвесторами-1

На экономическом форуме «Еврорегион «Неман-2018» планируется подписание более 10 соглашений с инвесторами-3

Развитие межрегиональных связей и привлечение инвестиций в Гродненскую область – его ключевые темы. Без внимания не останется и либерализация визовой политики. К слову, на встречу в Гродно без виз приехали представители десятка стран. Готовы к заключению и многомиллионные контракты.

Предлагается более 100 площадок, где можно организовать бизнес. По результатам переговоров планируется подписание более десяти соглашений о намерениях по сотрудничеству с инвесторами из Австрии, Бельгии, Литвы, России, Польши и Узбекистана.

На экономическом форуме «Еврорегион «Неман-2018» планируется подписание более 10 соглашений с инвесторами-6

# Беларусь-Евросоюз # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Витебская область первой в Беларуси выполнила госзаказ по зерну
14 сентября 2018 06:35

Витебская область первой в Беларуси выполнила госзаказ по зерну

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева. Большой репортаж СТВ
13 сентября 2018 21:20

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева. Большой репортаж СТВ

Выставку «Made in Belarus» открыли в Ташкенте Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев
13 сентября 2018 18:52

Выставку «Made in Belarus» открыли в Ташкенте Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев