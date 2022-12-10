«Нас удовлетворяет состояние расчётов в российских рублях». Лукашенко об исчезновении евро из корзины валют

Согласованный бюджет ЕАЭС на 2023 год, меры для устранения барьеров во взаимной торговле, переход на расчеты в национальных валютах. В Бишкеке подвели итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, который впервые за три года прошел в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк Беларуси с 12 декабря исключает евро из корзины валют. Но это вовсе не демонстративный ответ ЕС, а вполне логичное решение. Евросоюз разорвал с нашей страной экономические связи, товарооборот, а значит, и расчеты в евро снизились. Так к чему нам этот платежный инструмент? Зато объем торговли увеличивается в направлении дружественных нам России и Китая. Соответственно, доля рубля и юаня растет. О том, что будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут в национальных валютах, говорил накануне в Бишкеке Президент Беларуси. Александр Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС быть активнее в этом направлении.

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То, что Беларусь устраивает использование в межгосударственных расчетах российского рубля, Александр Лукашенко отметил, отвечая на вопросы журналистов. А еще наш Президент напомнил, что когда-то Беларусь выступала инициатором такого перехода.