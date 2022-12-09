Товарооборот Беларуси и стран ЕАЭС вырос на 40%

Белорусские промышленные предприятия имеют долгосрочные торгово-экономические связи с партнерами из стран ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 10 месяцев товарооборот вырос на 40 % и составил более 5,5 миллиарда долларов. Сальдо сложилось положительное и достигло почти 2,5 миллиарда, увеличившись на 80 % к аналогичному прошлогоднему периоду. Основу поставок в адрес контрагентов стран ЕАЭС составляют тракторы, комбайны, спецтехника, карьерные самосвалы, холодильники, телевизоры. В свою очередь предприятия отрасли импортируют для использования в собственном производстве продукцию металлургии и нефтехимической промышленности, детали, узлы и двигатели для комплектации техники.

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