Как ЕАЭС будет противостоять санкционному давлению и что в планах на 2023-й?
Согласованный бюджет ЕАЭС на 2023 год, меры для устранения барьеров во взаимной торговле, переход на расчеты в национальных валютах. В Бишкеке подвели итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, который впервые за три года прошел в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры стран-участниц выработали дальнейший стратегический план действий на будущее. В условиях глобальной турбулентности акцент по-прежнему на обеспечении экономического суверенитета. Свое видение ситуации и конкретные предложения прозвучали от белорусской стороны. Как союзники будут дальше противостоять санкционному давлению и поддерживать благосостояние своих народов?
Подробности в материале Илоны Волынец.
Нацбанк Беларуси с 12 декабря исключает евро из корзины валют. Но это вовсе не демонстративный ответ ЕС, а вполне логичное решение. Евросоюз разорвал с нашей страной экономические связи, товарооборот, а значит, и расчеты в евро снизились. Так к чему нам этот платежный инструмент? Зато объем торговли увеличивается в направлении дружественных нам России и Китая. Соответственно, доля рубля и юаня растет. О том, что будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут в национальных валютах, говорил накануне в Бишкеке Президент Беларуси. Александр Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС быть активнее в этом направлении.
В итоге жизнь расставила все по своим местам. Хотя отдельные политики спустя время умудряются обесценить свои и слова, и поступки. Вот как белорусский лидер прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях.
Лукашенко: «То, что говорит сегодня Меркель, вторя Порошенко, – это мерзко. Это тренд. И они хотят в нем быть».
Европейские чиновники не устают удивлять нелепыми высказываниями, а еще составлением бесконечных черных списков. Вот только в бан параллельно отправляются интересы собственных граждан. И порой непонятно, кого больнее бьет санкционная дубинка. Национальные экономики государств ЕАЭС держат удар. И в то время, когда западные страны накрывают продовольственный и энергетический кризисы, на территории стран Евразийского экономического союза перебоев с поставками жизненно необходимых товаров нет.
Алексей Авдонин, аналитик БИСИ:
В условиях энергетического и экономического кризиса, который разворачивается в разных регионах мира, евразийская интеграция является наиболее перспективным направлением взаимного сотрудничества, становления национальных экономик и выживания в этих сложных условиях. Президент наш, Александр Григорьевич Лукашенко, не раз отмечал, что вместе мы можем преодолеть все сложности, несмотря на санкционное давление и желание наших оппонентов захватить наши рынки, нивелировать нашу экономику.
Уже с 1 января в ЕАЭС расширится общий рынок услуг. А в перспективе будут и единые энергетические рынки, в том числе по газу. Журналисты поинтересовались у Александра Лукашенко, устраивает ли Беларусь цена на российское голубое топливо.
Что для Беларуси главное в цене на российский газ? Вот что рассказал Александр Лукашенко.
Среди предложений белорусской стороны – повышать международный авторитет союза. Так, Александр Лукашенко инициировал провести саммит стран – участниц ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Также в кратчайшие сроки создавать совместные производства и наконец от слов перейти к делу – устранить все барьеры на внутреннем рынке.