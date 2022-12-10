Как ЕАЭС будет противостоять санкционному давлению и что в планах на 2023-й?

Согласованный бюджет ЕАЭС на 2023 год, меры для устранения барьеров во взаимной торговле, переход на расчеты в национальных валютах. В Бишкеке подвели итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, который впервые за три года прошел в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры стран-участниц выработали дальнейший стратегический план действий на будущее. В условиях глобальной турбулентности акцент по-прежнему на обеспечении экономического суверенитета. Свое видение ситуации и конкретные предложения прозвучали от белорусской стороны. Как союзники будут дальше противостоять санкционному давлению и поддерживать благосостояние своих народов? Подробности в материале Илоны Волынец.

Нацбанк Беларуси с 12 декабря исключает евро из корзины валют. Но это вовсе не демонстративный ответ ЕС, а вполне логичное решение. Евросоюз разорвал с нашей страной экономические связи, товарооборот, а значит, и расчеты в евро снизились. Так к чему нам этот платежный инструмент? Зато объем торговли увеличивается в направлении дружественных нам России и Китая. Соответственно, доля рубля и юаня растет. О том, что будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут в национальных валютах, говорил накануне в Бишкеке Президент Беларуси. Александр Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС быть активнее в этом направлении. В итоге жизнь расставила все по своим местам. Хотя отдельные политики спустя время умудряются обесценить свои и слова, и поступки. Вот как белорусский лидер прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях.

Лукашенко: «То, что говорит сегодня Меркель, вторя Порошенко, – это мерзко. Это тренд. И они хотят в нем быть». Европейские чиновники не устают удивлять нелепыми высказываниями, а еще составлением бесконечных черных списков. Вот только в бан параллельно отправляются интересы собственных граждан. И порой непонятно, кого больнее бьет санкционная дубинка. Национальные экономики государств ЕАЭС держат удар. И в то время, когда западные страны накрывают продовольственный и энергетический кризисы, на территории стран Евразийского экономического союза перебоев с поставками жизненно необходимых товаров нет.

Алексей Авдонин, аналитик БИСИ:

В условиях энергетического и экономического кризиса, который разворачивается в разных регионах мира, евразийская интеграция является наиболее перспективным направлением взаимного сотрудничества, становления национальных экономик и выживания в этих сложных условиях. Президент наш, Александр Григорьевич Лукашенко, не раз отмечал, что вместе мы можем преодолеть все сложности, несмотря на санкционное давление и желание наших оппонентов захватить наши рынки, нивелировать нашу экономику.