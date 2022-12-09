Новости экономики на РТР-Беларусь за 09.12.2022

Новости Беларуси. Где вырабатывается четверть белорусского электричества? Какие требования установили ведомства к кассовым аппаратам? И сколько счетов семейного капитала открыто в стране? Об этом в экономическом блоке в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Продолжается модернизация Лукомльской ГРЭС

Значительная часть электроэнергии, которая производится в Беларуси, вырабатывается на Лукомльской ГРЭС. Это самая мощная станция в стране. Так, по данным Минэнерго, именно на этом объекте получен каждый четвертый киловатт отечественного электричества. За январь-ноябрь объем выработки на Лукомльской ГРЭС составил более 9 миллиардов киловатт-часов. На станции поэтапно обновляется техническая база. Апгрейды получают энергоблоки, их мощность и частота регулируются благодаря новой автоматической системе. Станция подготовлена для работы в условиях функционирования БелАЭС. Около двух лет назад здесь реконструировали систему теплоснабжения, установили дополнительный теплоисточник со сложными механизмами. Модернизация проводится активно. Сегодня на станции строят пиково-резервный источник на базе мощных газотурбинных установок. МНС установило новые требования к кассовым аппаратам

Требования к кассовым аппаратам установили МНС и Госкомитет по стандартизации. В документе прописаны конструкция, функционал такой техники, а также требования к документации. Установлены нормы для дополнительных функций, которые рассчитывают НДС. Отдельные нормативы введены для касс самообслуживания, терминалов в объектах общепита. Определены условия использования кассовых аппаратов на АЗС, таксометров, билетных устройств в железнодорожном и автотранспорте. Введены нормы для обмена данными кассовых аппаратов со средством контроля налоговых органов и техники для продажи маркированных товаров. Появились и единые требования для информации, которую нужно указывать в чеках и других платежных документах, а также порядок оформления и содержание кассовых документов в электронном виде. Семейный капитал в Беларуси в основном используют досрочно

Более половины получателей семейного капитала используют средства досрочно. Об этом сообщает Министерство труда и соцзащиты. Чаще всего эти деньги идут на улучшение жилищных условий, а также на оплату медуслуг или получение образования. Больше всего заявлений на использование капитала раньше срока одобрено в Брестской области, за ней идет Минская, тройку лидеров замыкает Гомельский регион. С момента старта программы многодетным семьям выделено свыше 1 миллиарда 100 миллионов долларов в эквиваленте. По состоянию на 1 декабря в Беларуси открыто свыше 120 тысяч счетов семейного капитала. Из них примерно треть – в новом формате, когда средства начислялись в белорусских рублях. Сегодня за третьего и каждого последующего ребенка семьям выделяют около 26 тысяч рублей. В 2023 году сумма увеличится и составит более 30 тысяч рублей. И в завершение о ситуации на валютном рынке.