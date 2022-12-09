Новости экономики за 09.12.2022

Подробнее в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Растет взаимный товарооборот между отечественными промпредприятиями и организациями ЕАЭС. Какая продукция в основе поставок? Евразийский банк активизирует финансирование белорусских инвестпроектов. Какие производства запустят уже в начале 2023 года?

Более 30 проектов реализовал в 2022 году Евразийский банк развития в странах-акционерах. Инвестиционный портфель составляет более 5 миллиардов долларов. Стратегические приоритеты ЕАБР на 2023 год – Евразийский транспортный каркас, водно-энергетический комплекс Центральной Азии и Евразийская товаропроводящая сеть. Активизируется процесс финансирования и белорусских проектов. Например, производство крафтовой бумаги на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате, выпуск медицинских изделий и медпрепаратов. В первую очередь банк старается реализовывать совместные проекты, которые будут работать на две-три страны. Портфель проектов в Беларуси колеблется от нескольких сотен миллионов до свыше миллиарда долларов.

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