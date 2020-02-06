Накануне визита в Сочи Александр Лукашенко собрал совещание по работе энергокомплекса Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко собрал 6 февраля совещание об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией», – цитирует главу государства БЕЛТА.

В пятницу 7 февраля Александр Лукашенко проведет в Сочи встречу с Президентом России Владимиром Путиным. На переговорах, в частности, будут обсуждаться поставки российских нефти и газа в Беларусь.

Напомним, во время поездки в Добруш Президент Беларуси отметил:

«Я так понимаю и буду говорить об этом открыто – некий момент истины наступил» (здесь подробнее).