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Накануне визита в Сочи Александр Лукашенко собрал совещание по работе энергокомплекса Беларуси

06 февраля 2020 09:07
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко собрал 6 февраля совещание об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны. 

«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией», – цитирует главу государства БЕЛТА. 

В пятницу 7 февраля Александр Лукашенко проведет в Сочи встречу с Президентом России Владимиром Путиным. На переговорах, в частности, будут обсуждаться поставки российских нефти и газа в Беларусь. 

Напомним, во время поездки в Добруш Президент Беларуси отметил: 
«Я так понимаю и буду говорить об этом открыто – некий момент истины наступил» (здесь подробнее). 

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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