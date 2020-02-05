Министр транспорта и инфраструктуры Каталонии: Белорусам надо больше рекламировать свою продукцию

Новости Беларуси. Неочевидные параллели между Минском и Каталонией. Как у лидера автопрома этому региону есть что предложить для сотрудничества с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представительная делегация посетила Беларусь. Визит наметил много перспектив: от совместного развития туризма в обоих направлениях и открытия новых рейсов до закупки наших электробусов и организации производства. Яна Шипко пообщалась с министром транспорта и инфраструктуры Каталонии и узнала, что ещё общего у Минска и Барселоны. «Мы также хотим, чтобы белорусские электробусы собирались на нашей территории» Яна Шипко, корреспондент:

Насколько я знаю, в Каталонии сейчас стимулируется развитие электрического транспорта как очень экологичного. И вот как именно белорусские электробусы впишутся в концепцию умных городов Испании, и Каталонии в частности?

Исидре Гавин, министр транспорта и инфраструктуры Каталонии:

Здесь применяются прогрессивные технологии и они постоянно совершенствуются. Мы также хотим заключить договор о том, чтобы белорусские электробусы собирались на нашей территории. Для того, чтобы мы могли не только их поставлять на наш внутренний рынок, но также на рынок Португалии и других соседних стран. Яна Шипко:

Насколько это реальная перспектива – совместная сборка? Исидре Гавин:

Наш регион, как и Беларусь, имеет много предприятий, которые производят детали для различных транспортных средств, поэтому эта перспектива реальная. «Что нужно усилить белорусам – так это торговую политику»

Яна Шипко:

А судя по тому, что вы узнали, допустим, про белорусского производителя электробусов, можно ли утверждать, что, вообще, в принципе белорусские товары made in Belarus становятся более узнаваемыми в мире и благодаря чему тогда, на ваш взгляд? Исидре Гавин:

Что касается белорусской продукции, то она очень надёжная и очень качественная. И благодаря этому её стали узнавать в мире. Что касается дизайна, то белорусские продукты очень сильно изменились в этом направлении в лучшую сторону. Они модернизировались. Что нужно усилить белорусам – так это торговую политику, то есть больше рекламировать свою продукцию. Что касается перспективы совместного производства, мы надеемся, что это поможет и белорусским предприятиям своего рода сделать рекламу себе. «В Каталонии точно также, как и в Беларуси, очень развита промышленность» Яна Шипко:

Кстати, торговая и внешнеэкономическая политика Каталонии отличается ли от остальной Испании?

Исидре Гавин:

В Каталонии точно также, как и в Беларуси, очень развита промышленность. И поскольку мы географически находимся в том положении, когда через наш регион постоянно проходили разные культуры, разные национальности, то мы очень приспособлены к тому, чтобы быть открытыми и торговать со всем миром. Поэтому экспорт нашей продукции очень велик. Яна Шипко:

Чем может заинтересовать Каталония белорусских туристов, может быть, искушённых, которые уже бывали там? Исидре Гавин:

Ваш вопрос я бы сформулировал по-другому: что может Беларусь предложить каталонским туристам для того, чтобы они приехали и узнали вашу страну? У вас, как и у нас, тоже есть возможность развивать экотуризм. У вас очень красивая природа, у вас много национальных парков, поэтому я думаю, что именно этим вы можете привлечь каталонцев. «Белорусы серьёзные люди, но которые идут на компромисс» Яна Шипко:

Как министр транспорта и инфраструктуры, наверняка, оказываясь заграницей, обращаете внимание именно на эти сферы?