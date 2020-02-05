Дисбаланс с пенсиями работающих пенсионеров в Беларуси. Что может измениться?

Новости Беларуси. Развитие регионов, рост зарплат и совершенствование пенсионной системы. Эти темы 5 февраля стали ключевыми на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре особого внимания – работающие пенсионеры. Продолжая трудовую деятельность, они отчисляют процент от зарплаты в Фонд социальной защиты. Наниматели также уплачивают за них страховые взносы. Но при этом пенсия в будущем у таких работников не пересчитывается.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

В этой системе есть дисбаланс. Об этом нам постоянно говорят люди, трудовые коллективы. Есть разные варианты развития событий, может идти речь об одном проценте, который уплачивают пенсионеры в Фонд социальной защиты, им не происходит перерасчет. Мы можем или отменить этот процент, или он может быть переориентирован на какие-то другие нужды, накапливаться на счету работника. Это целый механизм, который еще предстоит выработать.

Также обсудили и применение на практике постановления Совета Министров «Об оплате труда работников». Оно предусматривает, что рост зарплаты должен быть связан с ростом производительности труда. Но практика показала – применять такой подход ко всем отраслям неправильно. Документ не учитывает особенности разных сфер.