Будет подписано более 20-ти крупных соглашений. В Гродно готовятся к проведению Форума регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. В эти дни Гродно готовится и к проведению важнейшего события в истории союзного строительства. В конце июня город примет Форум регионов Беларуси и России. В этом году планируется подписание 55-ти соглашений на сумму более чем миллиард долларов, об этом сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ

К углублению интеграции подталкивают санкции, введенные против Минска и Москвы. Стороны увеличивают количество новых совместных проектов, что еще больше укрепит экономики наших стран. Контрактная работа ведется в рамках реализации 28 союзных программ, подписанных Президентами в ноябре 2021 года.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вносим предложение, что Межпарламентская комиссия может переформатировать работу, чтобы она была как орган контроля за ходом выполнения тех решений, которые были приняты на всех Форумах регионов и особенно на этом. Чтобы раз в квартал могли собираться, делать ревизию, анализ, что мешает, почему тот или иной вопрос не решается, чтобы 28 наших дорожных карт были полнообъемно реализованы. Это импортозамещение, создание новых рабочих мест, стабильная работа экономики. Мы рассчитываем, что более миллиарда долларов должно быть подписано.

Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации России:

Всегда на наших форумах мы подписываем большое количество соглашений, контрактов, договоров, протоколов о намерениях между регионами и нашими хозяйствующими субъектами. В этом году тоже не исключение, мы готовим такие подписания. Я думаю, что их будет не менее 20 крупных, даже больше наверняка. И много других договоренностей будет сформировано к проведению Форума.