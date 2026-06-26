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Новости по тегу #Юрий Воробьев

Смоленская область примет Форум регионов Беларуси и России в 2028 году
26 июня 2026 14:05

Смоленская область примет Форум регионов Беларуси и России в 2028 году

В Минске прошло заседание Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству Беларуси и России
02 октября 2025 17:01

В Минске прошло заседание Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству Беларуси и России

Кочанова встретилась с зампредом Совета Федерации России
01 октября 2025 20:15

Кочанова встретилась с зампредом Совета Федерации России

В Брестскую крепость прибыли участники патриотической экспедиции «Непокорённые»
12 мая 2025 17:31

В Брестскую крепость прибыли участники патриотической экспедиции «Непокорённые»

Темой XII Форума регионов Беларуси и России станет молодёжная политика – Воробьёв
06 октября 2024 14:39

Темой XII Форума регионов Беларуси и России станет молодёжная политика – Воробьёв

Хоменко: взаимоотношения парламентов Беларуси и России ведут к миру и развитию, несмотря на санкции
02 октября 2024 17:06

Хоменко: взаимоотношения парламентов Беларуси и России ведут к миру и развитию, несмотря на санкции

Форум регионов Беларуси и России может пройти сразу в двух городах
24 ноября 2023 13:48

Форум регионов Беларуси и России может пройти сразу в двух городах

На Форуме регионов Беларуси и России в Гродно будут подписаны контракты на рекордную сумму
27 июня 2022 17:00

На Форуме регионов Беларуси и России в Гродно будут подписаны контракты на рекордную сумму

Русый о Форуме регионов: «Динамизм и в соглашениях, и идёт динамика роста в объёмах заключённых контрактов»
12 июня 2022 17:53

Русый о Форуме регионов: «Динамизм и в соглашениях, и идёт динамика роста в объёмах заключённых контрактов»

Будет подписано более 20-ти крупных соглашений. В Гродно готовятся к проведению Форума регионов Беларуси и России
03 июня 2022 12:11

Будет подписано более 20-ти крупных соглашений. В Гродно готовятся к проведению Форума регионов Беларуси и России

Климат, право, единое технологическое пространство. В Совете Республики обсудили повестку Форума регионов
02 июня 2022 17:49

Климат, право, единое технологическое пространство. В Совете Республики обсудили повестку Форума регионов

«По этим направлениям созданы солидные заделы». Что на повестке обсуждения второго дня Форума регионов?
30 июня 2021 19:34

«По этим направлениям созданы солидные заделы». Что на повестке обсуждения второго дня Форума регионов?