Новости по тегу #Юрий Воробьев

Об этом стало известно по итогам проведения пленарного заседания XIII Форума.
Основной темой для обсуждения стала подготовка к предстоящему Форуму регионов, который запланирован на 2026 год. Центральной площадкой на этот раз станет белорусская столица.
Главная цель – обменяться мнениями, подвести итоги и обсудить планы по совместным проектам.
Экспедиция объединила 60 молодых людей из Беларуси, России и Донецкой Народной Республики. Их маршрут будет пролегать по историческим местам боевой славы России и Беларуси, чтобы почтить память павших и укрепить братские узы народов.
Юрий Воробьев: «Мы хотим, чтобы молодежь России и Беларуси была ближе друг к другу. Для нас важно, чтобы молодые люди наших стран продолжили вот тот исторический процесс дружбы и сотрудничества наших народов, который мы, старшие, должны им будем оставить».
Несмотря на все ограничения, с начала года торговля между странами прибавила 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
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