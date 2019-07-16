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Механизатор – ключевая фигура на уборке урожая. В Беларуси появился первый тысячник

16 июля 2019 19:54
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Новости Беларуси. Несмотря на сюрпризы погоды, в Беларуси продолжается уборочная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Механизатор – ключевая фигура на уборке урожая. В Беларуси появился первый тысячник-1

Сегодня появился первый тысячник. В лидерах – комбайнер из Гродненского района. Ещё вчера до тысячи тонн зерна Андрею Росенику не хватало всего 5. Молотил до 11 вечера. Утром продолжил ни свет ни заря. И вот рекорд.

Механизатор – ключевая фигура на уборке урожая. В Беларуси появился первый тысячник-4

Механизатор – ключевая фигура на уборке урожая. В Беларуси появился первый тысячник-6

По традиции, профсоюзные работники наградили комбайнера без отрыва от работы, прямо в поле. Диплом победителя, сувениры, мини-концерт и 100 рублей в семейную копилку. А комбайн украсила наклейка победителя-тысячника.

Механизатор – ключевая фигура на уборке урожая. В Беларуси появился первый тысячник-9

Андрей Росеник, комбайнер производственного кооператива имени В.И. Кремко:
Ремонтируем быстро, быстро стараемся выйти в поле и дальше работать. Я спокойно работал в обычном режиме. Желание, урожай хороший. Без урожая не будешь первым.

Механизатор – ключевая фигура на уборке урожая. В Беларуси появился первый тысячник-12

Иван Олизарович, председатель Гродненской областной организации профсоюза работников АПК:
Каждый механизатор видит, что их не забывают. В первую очередь, что он ключевая сегодня фигура на уборке урожая, организовано в каждом районе у нас соревнование.

Механизатор – ключевая фигура на уборке урожая. В Беларуси появился первый тысячник-15

В хозяйстве отмечают: за последние годы это самая ранняя уборка зерновых. Озимый ячмень начали жать уже в конце июня – сказалась засуха. Тем не менее, урожайность получилась выше прошлогодней.

Механизатор – ключевая фигура на уборке урожая. В Беларуси появился первый тысячник-18

Станислав Винцкевич, заместитель председателя производственного кооператива имени В.И. Кремко:
На сегодняшний день убрано 20,6 % зерновых, зернобобовых. Урожайность в целом неплохая. Планируем больше 80 центнеров по зерновым, зернобобовым получить, в прошлом году – 68.

Механизатор – ключевая фигура на уборке урожая. В Беларуси появился первый тысячник-21

Только в Гродненской области на страде задействовано около 9 тысяч человек, среди них много и молодых специалистов – 130 молодёжных экипажей, полторы сотни молодых водителей. Сейчас уборка зерновых в Беларуси приобрела массовый характер. Убрано уже больше 6 % площадей.

# Сельское хозяйство # Экономика # Андрей Росеник # Иван Олизарович # Станислав Винцкевич # Фотофакт

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