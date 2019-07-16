Механизатор – ключевая фигура на уборке урожая. В Беларуси появился первый тысячник

Новости Беларуси. Несмотря на сюрпризы погоды, в Беларуси продолжается уборочная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня появился первый тысячник. В лидерах – комбайнер из Гродненского района. Ещё вчера до тысячи тонн зерна Андрею Росенику не хватало всего 5. Молотил до 11 вечера. Утром продолжил ни свет ни заря. И вот рекорд.

По традиции, профсоюзные работники наградили комбайнера без отрыва от работы, прямо в поле. Диплом победителя, сувениры, мини-концерт и 100 рублей в семейную копилку. А комбайн украсила наклейка победителя-тысячника.

Андрей Росеник, комбайнер производственного кооператива имени В.И. Кремко:

Ремонтируем быстро, быстро стараемся выйти в поле и дальше работать. Я спокойно работал в обычном режиме. Желание, урожай хороший. Без урожая не будешь первым.

Иван Олизарович, председатель Гродненской областной организации профсоюза работников АПК:

Каждый механизатор видит, что их не забывают. В первую очередь, что он ключевая сегодня фигура на уборке урожая, организовано в каждом районе у нас соревнование.

В хозяйстве отмечают: за последние годы это самая ранняя уборка зерновых. Озимый ячмень начали жать уже в конце июня – сказалась засуха. Тем не менее, урожайность получилась выше прошлогодней.

Станислав Винцкевич, заместитель председателя производственного кооператива имени В.И. Кремко:

На сегодняшний день убрано 20,6 % зерновых, зернобобовых. Урожайность в целом неплохая. Планируем больше 80 центнеров по зерновым, зернобобовым получить, в прошлом году – 68.