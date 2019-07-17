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Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России

17 июля 2019 06:57
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Новости Беларуси. 17 июля Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что по прибытию президенты двух стран проведут неформальную встречу.

Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России-1

А 18 июля лидеры государств примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Санкт-Петербурге. На его старт первыми вышли молодые активисты. Накануне состоялся самый насыщенный день молодежного форума.

«На уровне регионов – это жизненно, практично и перспективно». Чего ожидают от VI Форума регионов Беларуси и России

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# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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