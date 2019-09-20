Прямой эфир

«Мы должны создавать современную инфраструктуру»: прохождение границы Беларуси максимально упростят

20 сентября 2019 20:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Еще быстрее и удобнее: прохождение границы Беларуси максимально упростят. Соответствующие нормы заложены в законе «О таможенном регулировании», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа по подготовке документа в завершающей стадии. Особое внимание в нем уделили развитию электронного декларирования и автоматическому оформлению товаров. Кроме того, Беларусь и Россия планируют расширять обмен информацией в таможенной сфере. Об этом 20 сентября говорили в Минске.

«Мы должны создавать современную инфраструктуру»: прохождение границы Беларуси максимально упростят-1

Несмотря на различия в таможенном оформлении двух стран, будущее связано с развитием цифровых информационных технологий. Так, с февраля 2019 года в пилотном режиме действует проект по отслеживанию транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб. Они работают по принципу маяка. С помощью инновационных информационных технологий пломбы показывают контролеру местоположение груза. Это сокращает время прохождения границы и таможенной проверки грузов.

«Мы должны создавать современную инфраструктуру»: прохождение границы Беларуси максимально упростят-4

Юрий Сенько, председатель Таможенного комитета Беларуси:
Мы должны создавать современную инфраструктуру и не просто строить некие каналы и коридоры. В первую очередь, конечно, мы должны искать возможность новых современных способов оформления, как то цифровизация всех процессов, которые сегодня возможны в пункте пропуска.

«Мы должны создавать современную инфраструктуру»: прохождение границы Беларуси максимально упростят-7

Владимир Булавин, руководитель Федеральной таможенной службы России:
Наши подходы к формированию информационных продуктов и информационных ресурсов, информационных систем синхронизированы с нашими белорусскими коллегами. Если говорить о взаимодействии, то это прежде всего цифровое и информационное взаимодействие. Сейчас на повестке дня стоит вопрос о полноценном обмене информацией.

«Мы должны создавать современную инфраструктуру»: прохождение границы Беларуси максимально упростят-10

Ожидается, что по итогам 2019 года поступления от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты превысят показатели 2018 года. Белорусские таможенники нашли дополнительные возможности, как компенсировать потери от проводимого Россией налогового маневра в нефтяной сфере.

Юрий Сенько: «По нефти и нефтепродуктам мы потеряли в общей сложности более 520 миллионов рублей»

В то же время о том, что Беларусь и Россия еще вернутся к вопросу компенсации этих потерь, Президент Беларуси говорил на встрече с Юрием Сенько на этой неделе.

Александр Лукашенко о налоговом манёвре: «Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом»

# Таможня Беларуси # Экономика # Юрий Сенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 20.09.2019
20 сентября 2019 15:52

Новости экономики за 20.09.2019

Сев озимых, заготовка кормов, производство «северного шёлка». На что обратил внимание Президент, посещая Кореличский район
20 сентября 2019 10:50

Сев озимых, заготовка кормов, производство «северного шёлка». На что обратил внимание Президент, посещая Кореличский район

К 1 октября в Беларуси надо завершить сев озимых. Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Гродненской области
20 сентября 2019 07:41

К 1 октября в Беларуси надо завершить сев озимых. Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Гродненской области