«Мы должны создавать современную инфраструктуру»: прохождение границы Беларуси максимально упростят

Работа по подготовке документа в завершающей стадии. Особое внимание в нем уделили развитию электронного декларирования и автоматическому оформлению товаров. Кроме того, Беларусь и Россия планируют расширять обмен информацией в таможенной сфере. Об этом 20 сентября говорили в Минске.

Новости Беларуси. Еще быстрее и удобнее: прохождение границы Беларуси максимально упростят. Соответствующие нормы заложены в законе «О таможенном регулировании», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на различия в таможенном оформлении двух стран, будущее связано с развитием цифровых информационных технологий. Так, с февраля 2019 года в пилотном режиме действует проект по отслеживанию транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб. Они работают по принципу маяка. С помощью инновационных информационных технологий пломбы показывают контролеру местоположение груза. Это сокращает время прохождения границы и таможенной проверки грузов.

Юрий Сенько, председатель Таможенного комитета Беларуси: Мы должны создавать современную инфраструктуру и не просто строить некие каналы и коридоры. В первую очередь, конечно, мы должны искать возможность новых современных способов оформления, как то цифровизация всех процессов, которые сегодня возможны в пункте пропуска.

Владимир Булавин, руководитель Федеральной таможенной службы России: Наши подходы к формированию информационных продуктов и информационных ресурсов, информационных систем синхронизированы с нашими белорусскими коллегами. Если говорить о взаимодействии, то это прежде всего цифровое и информационное взаимодействие. Сейчас на повестке дня стоит вопрос о полноценном обмене информацией.

Ожидается, что по итогам 2019 года поступления от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты превысят показатели 2018 года. Белорусские таможенники нашли дополнительные возможности, как компенсировать потери от проводимого Россией налогового маневра в нефтяной сфере.

Юрий Сенько: «По нефти и нефтепродуктам мы потеряли в общей сложности более 520 миллионов рублей»

В то же время о том, что Беларусь и Россия еще вернутся к вопросу компенсации этих потерь, Президент Беларуси говорил на встрече с Юрием Сенько на этой неделе.

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