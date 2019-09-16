Александр Лукашенко о налоговом манёвре: «Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом»
Новости Беларуси. Беларусь и Россия еще вернутся к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере. Об этом 16 сентября заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент интересовался, как выполняются задачи, поставленные перед ведомством в начале года, и ситуацией в целом. В первую очередь речь идет о компенсации потерь от налогового маневра.
Из-за того, что Россия планирует постепенно обнулить экспортную пошлину на нефть и повысить цены на черное золото, наша страна несет значительные убытки. Сейчас идут переговоры о компенсации финансовых потерь, но пока стороны окончательно не договорились по этому вопросу. Президент отметил, что сейчас нужно самостоятельно искать направления, которые помогут восполнить убытки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Таможня – это зеркало экономики. В большой степени зеркало экономики, особенно для экспортоориентированной страны. Хотелось бы узнать ваше видение: какова ситуация сейчас, что у нас со сборами, выполняете ли вы планы доведенные по таможенным пошлинам, которые вы контролируете. Знаю, что у вас небольшое отставание. Что мы будем иметь на конец года?
Я так полагаю, что на доходы, связанные с таможней, серьезно повлиял налоговый маневр Российской Федерации и уменьшение поступления таможенных пошлин от реализации нефтепродуктов. Что будем делать с этим? Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Это мы с президентом России не единожды обсуждали. И я думаю, в ближайшее время нам, утверждая программу нашу совместных действий, придется вернуться и к этому вопросу.
Меня интересует вопрос замещения этих потерь, компенсации. И то, что мы при потерях таможенных пошлин на нефтепродукты, как вы планируете, выйдем больше 100 % к уровню прошлого года. Значит, уже нащупали какие-то направления замещения этих потерь. Но скажу прямо: мы ни в коем случае не должны ни наклониться, ни упасть. Мы должны выдержать этот налоговый маневр.
Юрий Сенько отметил, что пока не удалось в полной мере компенсировать потери. Но специалисты ведомства активно работают в этом направлении. К примеру, уже сейчас по сравнению с 2018 годом выросло количество транспортных средств, которые пересекают нашу границу. Так, в сутки в среднем белорусскую таможню проходит около 6000 грузовиков и примерно 17 тысяч легковых машин, а это дополнительный источник дохода.
Водители выбирают нашу страну прежде всего из-за хороших условий на пропускных пунктах. К примеру, импортную декларацию оформляют не более чем за два часа, а на выпуск экспортной партии уходит меньше пяти минут. Модернизация некоторых пунктов пропуска продолжится.