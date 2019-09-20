Новости экономики за 20.09.2019
Новости Беларуси. Как изменятся нормативы расходов на обучение в школах и зарплата педагогов сельских школ? Какая страна готова инвестировать в создание совместных с Беларусью сельхозугодий? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси увеличили нормативы расходов на обучение в школах
ФПБ И МИНТРУДА ЗА СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
Федерация профсоюзов Беларуси и Министерство труда усилят сотрудничество в области снижения производственного травматизма. Ведомства совместно будут координировать работу органов государственного и общественного контроля при проведении мониторингов предприятий. 20 сентября было подписано соглашение о сотрудничестве в этой сфере.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы когда проводим свои профсоюзные расследования, очень много слышим всяких доводов: техника старая, ресурсов нет, и денег не хватает. Но очевидно сегодня абсолютно одно: что сегодня жизнь сегодня самое дорогое и ценное, и на этом экономить нельзя.
Ирина Костевич, министр труда и социальный защиты:
Мы увидели, что сегодня есть над чем работать с точки зрения скоординированности действий, совершенствования нашего сотрудничества и наши взаимоотношений.
Сотрудничество Минтруда и ФПБ направлено в первую очередь на предотвращение несчастных случаев на рабочих местах, в том числе путем обследований предприятий органами государственного и общественного контроля.
СЛОВАЦКАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТИРУЕТ В СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНОГО СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ
Словацкая компания инвестирует порядка 20 миллионов евро в создание совместного сельскохозяйственного предприятия в Беларуси. Инвестиции пойдут на покупку хозяйств, погашение долгов и создание инновационной технологической базы. Совместное предприятие в сфере растениеводства и животноводства появится в Брестской и Гродненской областях. Площадь составит от 30 до 60 тысяч гектаров. В случае успешной реализации проект станет самой большой словацкой инвестицией в Беларусь.