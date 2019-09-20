Новости экономики за 20.09.2019

Новости Беларуси. Как изменятся нормативы расходов на обучение в школах и зарплата педагогов сельских школ? Какая страна готова инвестировать в создание совместных с Беларусью сельхозугодий? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федерация профсоюзов Беларуси и Министерство труда усилят сотрудничество в области снижения производственного травматизма. Ведомства совместно будут координировать работу органов государственного и общественного контроля при проведении мониторингов предприятий. 20 сентября было подписано соглашение о сотрудничестве в этой сфере.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: Мы когда проводим свои профсоюзные расследования, очень много слышим всяких доводов: техника старая, ресурсов нет, и денег не хватает. Но очевидно сегодня абсолютно одно: что сегодня жизнь сегодня самое дорогое и ценное, и на этом экономить нельзя.

Ирина Костевич, министр труда и социальный защиты:

Мы увидели, что сегодня есть над чем работать с точки зрения скоординированности действий, совершенствования нашего сотрудничества и наши взаимоотношений.

Сотрудничество Минтруда и ФПБ направлено в первую очередь на предотвращение несчастных случаев на рабочих местах, в том числе путем обследований предприятий органами государственного и общественного контроля.