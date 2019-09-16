Юрий Сенько: «По нефти и нефтепродуктам мы потеряли в общей сложности более 520 миллионов рублей»

Новости Беларуси. Беларусь и Россия еще вернутся к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере. Об этом 16 сентября заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент интересовался, как выполняются задачи, поставленные перед ведомством в начале 2019 года и ситуацией в целом. В первую очередь речь идет о компенсации потерь от налогового маневра: из-за того, что Россия планирует постепенно обнулить экспортную пошлину на нефть и повысить цены на черное золото, наша страна несет убытки. Сейчас идут переговоры о компенсации финансовых потерь, но пока стороны окончательно не договорились по этому вопросу. Президент отметил, что сейчас нужно самостоятельно искать направления, которые помогут восполнить убытки. Александр Лукашенко о налоговом манёвре: «Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом» Юрий Сенько отметил, что пока не удалось в полной мере компенсировать потери. Но специалисты ведомства активно работают в этом направлении.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета:

Что касается таможенных платежей, идем практически на уровне прошлого года, но есть отставание – минус 2,4 %. По нефти и нефтепродуктам мы потеряли в общей сложности более 520 миллионов рублей. Это достаточно сложная ситуация, и компенсировать ее за счет иных платежей было сложно. Хотя в общей сложности компенсацию мы сделали, и 301 миллион белорусских рублей мы собрали за счет большего НДС. Большая сумма была собрана платежей, которые были уплачены физическими лицами при ввозе товаров из-за границы, в том числе большая сумма по акцизам, по утилизационному сбору.