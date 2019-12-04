Сервис Apple Pay в Беларуси: как работает и насколько это безопасно

Новости Беларуси. Шопинг в одно касание теперь доступен и клиентам «Беларусбанка». С 4 декабря владельцы карточек Mastercard и Visa могут пользоваться сервисом Apple Pay, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это лёгкий и безопасный способ оплатить покупки в магазинах, кафе и даже в интернете. Теперь не обязательно брать с собой кошелек с наличными и платежными картами.

Достаточно мобильного телефона или электронных часов, а подтвердить покупку можно одним касанием пальца к Touch ID или взглядом на экран своего телефона. Кстати, в первый день к услуге Apple Pay подключились более 10 тысяч клиентов банка.

Александр Егоров, заместитель председателя правления «Беларусбанка»:

Мы как крупнейший банк страны не могли пройти мимо того, чтобы подключить этот сервер для наших клиентов, потому что 6 миллионов наших клиентов хотят видеть этот сервис у себя. С точки зрения безопасности, данные клиентов, данные карты не передаются между телефонами и платёжными системами, они хранятся, как и хранились, в банке. Обмен информации идёт по защищённым каналам – специальные ID-метки передаются, что позволяет безопасно проводить платежи, используя мобильный телефон.