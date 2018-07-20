«Много резервов повышения эффективности»: итоги совещания у Президента, посвященного оздоровлению агропромышленного комплекса Беларуси

Новости Беларуси. Финансовое оздоровление или как заставить убыточные хозяйства работать эффективно: 20 июля на совещании у Президента обсуждали новые пути решения проблем в агропромышленном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Актуальный инструментарий для этого предложило правительство. Среди основных новелл – конвертация долгов в акции или ценные бумаги, а также отсрочка и рассрочка платежей. Предусмотрены здесь и дополнительные стимулы для инвесторов, обозначена роль и ответственность местной власти. Корреспондент Анастасия Иванникова обо всем по порядку.

Еще два года назад это хозяйство было неплатежеспособным. Сегодня его просто не узнать: долги отсрочили, а заработанные деньги пустили в оборот – купили минеральные удобрения, средства защиты и запчасти для техники. Кроме того, в хозяйстве начали расти показатели по молоку и мясу. Как итог – 2017 год закончили с прибылью.

Галина Войтеховская, главный экономист ОАО «Молодая гвардия»:

Мы работаем, увеличиваем производство. Улучшается наше финансовое состояние. Для сравнения: валовая продукция, произведенная в 2017 году сопоставима с тем годом на 115 %, а за шесть месяцев этого года составляет 123 %. Есть рост.

Брестская организация – одна из тех, что улучшила свои показатели платежеспособности благодаря указу Президента № 253. Всего же по области за год финансовое состояние улучшили 70 % хозяйств. По стране в процедуре досудебного оздоровления находится 283 сельхозорганизации, в антикризисном – 96. Положительный результат у 157 – это 41 %. Здесь уже есть и рост производства, и получение прибыли, и никакого увеличения просроченных финансовых обязательств.

С одной стороны, результаты неплохие. С другой – что делать с оставшимися двумя сотнями? С теми, кто за все это время накопил долги, где снизился уровень производства и где выручка не радует. Действенные инструменты выхода на эффективную работу обсуждали 20 июля во Дворце Независимости. Вниманию участников совещания – новый комплексный нормативно-правовой акт.

«Принимать наши решения таким образом, чтобы они были заземлены». Александр Лукашенко на совещании по оздоровлению предприятий АПК Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как губернаторы на местах видят реализацию данного указа? Ведь сельское хозяйство, как мы с вами договорились, это, прежде всего, сфера ответственности ваша, губернаторская. Михаил Русый рассказал: причины отрицательной динамики некоторых организаций понятны. В списке наиболее вероятных – недостаток собственных оборотных средств, невозможность привлечения кредитов банков для компенсации этого недостатка, отсутствие кадров для эффективного управления и неурегулированность механизма конвертации долгов в акции. У каждого вопросы свои, но все они уж точно тормозят развитие. В райисполкомах с этим согласны.

Виктор Лукашевич, первый заместитель председателя Брестского районного исполнительного комитета:

Если хозяйство выплачивает долги, то это хозяйство просто обречено. Но если дать ему встать на ноги, дать ему, прежде всего, штуршок для развития производственной сферы, результаты, естественно, дадут о себе знать.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Как раз райисполкомы вместе с руководителями организаций будут отвечать за разработку и эффективную реализацию бизнес-плана. При этом их деловые риски защитят. Разработать новый документ глава государства поручил еще в ноябре прошлого года. Уже сегодня можно говорить о результатах. Нормативный акт представители правительства и профильного ведомства называют комплексным документом.

Кредиторы могут выбрать механизм реструктуризации долгов. К примеру, обменять их на акции с дальнейшей передачей в собственность кредиторов, предоставлять отсрочку на 3 года с последующей рассрочкой на 5 лет и даже заключать так называемое «мировое соглашение». На период финансового оздоровления начисление процентов неустойки предлагают приостановить, а унитарные предприятия – преобразовывать в хозяйственные общества по упрощенной процедуре. Все это, в том числе повышенная ответственность местных органов власти, необходимо, уверены эксперты.

Александр Шпак, директор Института системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси:

Там очень много резервов повышения эффективности сельскохозяйственного производства с точки зрения снижения себестоимости продукции, углубления специализации, соблюдения исполнительской и технологической дисциплины. Поэтому вопросы правильно поставлены. Конечно, такой основополагающий документ, где будут прописаны все мероприятия на уровне субъектов хозяйствования, – это бизнес-план.

К инвесторам предложения свои. Тем более, что интерес они уже проявляют. Передавать неплатежеспособную организацию будут в аренду. Уже потом, если она заработает эффективно, выкупить можно будет по льготной цене. Продавать сельхозорганизацию или пакет госакций намерены по конкурсу или на аукционе. Также предусмотрена передача действующему руководителю 25 % плюс 1 акция по результатам эффективной реализации бизнес-плана. Уже по итогам совещания вице-премьер рассказал журналистам: в обсуждении участие принял каждый губернатор. Глава государства предложения поддержал. Есть лишь несколько доработок.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:

Самое главное, непременное требование – нельзя изменять цель. То есть это сельхозназначение. Люди должны быть обеспечены работой. Вся социальная нагрузка, которая лежала по данному населенному пункту, должна оставаться обязательно. Впрочем, такой запрет на изменение профиля понятен: земля должна работать. Вниманием на совещании не обошли и другие вопросы сферы АПК. Буквально на днях объявили о начале массовой уборки зерновых (приступили раньше, чем в 2017 году). Около 9 % убрано в Гродненском, 11 % – в Гомельском, 3 % – в Минском регионах. В Могилевской области к уборке только приступают, да и Витебской начнут чуть позже: в северных районах зерно еще наливается. Пока средняя урожайности далека от рекордной – 26,9 ц/га. Но, как говорится, это только начало. Лидирует по темпам работ Брестская область: там убрано 28 % от плана.

В этом хозяйстве и вовсе вышли на финишную прямую – убрали 80 % зерновых! Остались рожь, пшеница и тритикале. Пока нет дождя – комбайны в поле.

Иван Бурда, директор ОАО «Чернавчицы»:

Если погода два-три дня, и мы бы закончили все. Комплексно у нас идет уборка соломы, практически за комбайнами ее свозка. Практически все, что убрано, пролущено. Готовится почва под озимый сев, и также под озимый рапс. Те самые дожди, на которые последние дни сетуют все жители Беларуси, к примеру, почве только в плюс. Они положительно повлияют на завершающий этап формирования урожая – особенно в районах, где не началось созревание. К примеру, такие условия благоприятны для кукурузы, корнеплодов, картофеля, овощей. А вот уборку озимого рапса и зерновых дожди, конечно, усложняют. Кроме того, важные вопросы – готовность сельхозтехники и заготовка кормов. Строительство траншей – на особом контроле.