Минниханов о нефтедобыче в Татарстане: «Разрабатывать новые месторождения – это ещё ресурсная база для Беларуси»

Цифру вверх поднимает продажа нефти. Впрочем, нефтехимический сектор был и остается ключевым направлением в сотрудничестве. Тему с «Белоруснефтью» поднимали и на прошлой встрече (в 2016 году), и сегодня. Компания готова участвовать в нефтедобыче в Татарстане.

Рустам Минниханов, президент Татарстана (Россия):

Чтобы эта компетенция была, нужно месторождение. Александр Григорьевич планировал получить возможность взять месторождение, и мы вместе с нашими партнерами планировали работать. Эта идея не ушла, она осталась. Он ее сегодня тоже озвучил. И мы готовы к этой работе, потому что одно дело – там, где мы работаем – там все уже выстроено, а зайти, разрабатывать новые месторождения – это еще ресурсная база для Беларуси. Мы готовы к этому.