Президент Беларуси на встрече с главой Татарстана: Мы готовы наладить тесное взаимодействие с казанским IT-парком
Новости Беларуси. Президента Татарстана (кстати, это не ошибка – его можно и нужно называть президентом, в России это единичный случай) в кулуарах называют ярым поклонником достижений научно-технического прогресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И даже совещания он проводит преимущественно по видеосвязи. Но раз есть такой спрос, мы готовы сделать предложение.
Александр Лукашенко: Татарстан – самый значимый партнёр Беларуси в Приволжском федеральном округе
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаю, что вы делаете в своей работе основной акцент на внедрение в практику передовых технологий и научных достижений. Мы придерживаемся тех же критериев.
Белорусский парк высоких технологий является одним из крупнейших кластеров в Центральной и Восточной Европе в области разработки компьютерных продуктов. Мы готовы наладить тесное взаимодействие в этой сфере с казанским IT-парком и иными научно-производственными центрами Татарстана.
Технополис «Химград» – первый сертифицированный индустриальный парк России, работает в столице Татарстана с 2006 года. Сегодня инновационными разработками в нем заняты порядка 300 резидентов. Большинство из них – в нефтеперерабатывающей отрасли, но и для белорусских компаний в Казанском индустриальном парке двери открыты. В Татарстане ждут наших разработчиков медпрепаратов и удобрений программного обеспечения.
Алексей Грушин, управляющий технополисом «Химград» (Татарстан):
С большим удовольствием мы работаем с белорусскими компаниями. Я знаю, что многие наши резиденты и продают продукцию, и покупают какое-то сырье в Беларуси. На сегодняшний день резидентов из Беларуси у нас пока нет, так что тот, кто будет первым, будет пионером. И я надеюсь, его опыт положительный, он транслирует, расскажет о том, что в «Химграде» действительно есть прекрасные условия для размещения других белорусских компаний.