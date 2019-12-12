Президент Беларуси на встрече с главой Татарстана: Мы готовы наладить тесное взаимодействие с казанским IT-парком

Новости Беларуси. Президента Татарстана (кстати, это не ошибка – его можно и нужно называть президентом, в России это единичный случай) в кулуарах называют ярым поклонником достижений научно-технического прогресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И даже совещания он проводит преимущественно по видеосвязи. Но раз есть такой спрос, мы готовы сделать предложение. Александр Лукашенко: Татарстан – самый значимый партнёр Беларуси в Приволжском федеральном округе

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаю, что вы делаете в своей работе основной акцент на внедрение в практику передовых технологий и научных достижений. Мы придерживаемся тех же критериев. Белорусский парк высоких технологий является одним из крупнейших кластеров в Центральной и Восточной Европе в области разработки компьютерных продуктов. Мы готовы наладить тесное взаимодействие в этой сфере с казанским IT-парком и иными научно-производственными центрами Татарстана.

Технополис «Химград» – первый сертифицированный индустриальный парк России, работает в столице Татарстана с 2006 года. Сегодня инновационными разработками в нем заняты порядка 300 резидентов. Большинство из них – в нефтеперерабатывающей отрасли, но и для белорусских компаний в Казанском индустриальном парке двери открыты. В Татарстане ждут наших разработчиков медпрепаратов и удобрений программного обеспечения.