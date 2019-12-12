Александр Лукашенко: Татарстан – самый значимый партнёр Беларуси в Приволжском федеральном округе

Новости Беларуси. Татарстан – самый значимый партнер Беларуси в Приволжском округе России. Этот тезис 12 декабря звучал во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провел встречу с главой этого российского региона. Рустам Минниханов с визитом в Минске уже третий раз.

У Беларуси и Татарстана сфер для двусторонних контактов хватает. Тем более, региональное сотрудничество лежит в основе совместной работы с зарубежными партнерами. Взаимный товарооборот уже на уровне 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Стороны убеждены, что есть возможность достичь и 2 миллиардов. В основе экспорта – тракторы, автозапчасти, шины. В Беларусь же привозим электрические двигатели, генераторы и сырую нефть. Татарстан хорошо известен как область плодородных земель. Потенциал республики – 800 миллионов тонн извлекаемого «черного золота».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Татарстан – самый значимый партнер Беларуси в Приволжском федеральном округе. Взаимный товарооборот по итогам 2018 года приблизился к 1 млрд 300 млн долларов. Чтобы сохранить и приумножить столь достойный результат, нам нужно искать новые точки роста. Главным вектором взаимодействия в этом направлении видится увеличение объемов инновационного и инвестиционного сотрудничества. Развивается и наш важный кооперационный проект по созданию газомоторной техники, в рамках которого известные белорусские предприятия – МАЗ, МТЗ, «Амкодор», БелАЗ – активно сотрудничают с татарстанским холдингом РариТЭК. Наша страна располагает серьезными возможностями в области нано- и биотехнологий. Мы готовы наладить тесное взаимодействие в этой сфере с казанским IT-парком и иными научно-производственными центрами Татарстана. Ключевым направлением остается наше сотрудничество в нефтехимическом секторе, на долю которого приходится половина товарооборота. Хорошо, что вы сегодня приехали. Мы как раз ведем с Россией диалог по выстраиванию сотрудничества в области нефти. Я думаю, что сегодняшний разговор будет очень важным не только в информационном плане, но и в связи с работой в этом секторе.

Рустам Минниханов, президент Татарстана (Россия):

Большое спасибо, уважаемый Александр Григорьевич. Я бы хотел, прежде всего, поблагодарить вас, уважаемый Президент, за эту встречу, гостеприимство, которое оказано нашей делегации. Ну и, конечно, каждый раз мы приезжаем в вашу прекрасную страну, получаем массу эмоций. Вот только что мы приехали с завода БелАЗ. Я понимал, что мы делаем самосвалы грузоподъемностью 200 тонн, 250 – большие. Но оказывается здесь, на БелАЗе, уже выпускают самосвалы грузоподъемностью 450 тонн. В мире такого нет. Мы и проехали, и производство посмотрели. Конечно, оно уникальнейшее.