«Я вам очень благодарен за сотрудничество». Подробности встречи Александра Лукашенко с главой Татарстана

Новости Беларуси. Татарстан – самый значимый партнер Беларуси в Приволжском округе России. Этот тезис 12 декабря звучал во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с главой этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рустам Минниханов с визитом в Минске уже третий раз. У Беларуси и Татарстана сфер для двусторонних контактов хватает. Тем более, региональное сотрудничество – это то, что в основе основ совместной работы с зарубежными партнерами. Взаимный товарооборот уже на уровне 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Стороны убеждены, что есть возможность достичь и 2 миллиардов. С подробностями встречи – корреспондент Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, корреспондент:

4-миллионный многонациональный Татарстан – крупный регион России. По площади он сравним с Литвой и Латвией. А на рынке республику хорошо знают как плодородную землю: Татарстан располагает 800 миллионами тонн нефти. Нефтяная отрасль – локомотив республиканской экономики. Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. О важном блоке в сотрудничестве стороны, конечно, поговорят. То, что услышат журналисты – лишь короткая фраза. Но детали позже расскажет Минниханов. Александр Лукашенко: Татарстан – самый значимый партнёр Беларуси в Приволжском федеральном округе

Однозначно, что нефтяные залежи – не единственное, что связывает Беларусь и Татарстан. Это понятно по первым минутам встречи Александра Лукашенко и Рустама Минниханова. Она начинается с крепкого рукопожатия и самого простого – «Как жизнь!» Вначале друг другу, как принято, говорят протокольное приветствие. Здесь глава государства с неподдельной улыбкой отмечает давнее знакомство с Миннихановым – уже лет 20. Тот отвечает таким же выражением. А дальше – к делу. Президент Беларуси на встрече с главой Татарстана: Мы готовы наладить тесное взаимодействие с казанским IT-парком

Во Дворце Независимости сегодня все те, кто прикладывает руку к экономическому успеху – заместитель премьер-министра, посол Мезенцев и, собственно, министры. Глава аграрного сектора Анатолий Хотько сегодня явно уходит не с пустыми руками, а уже с приглашением на новогодний прием. Но прежде чем хорошо отдохнуть, надо хорошенько поработать на благо страны. Александр Лукашенко: «У Беларуси и Татарстана большие возможности и перспективы для продвижения совместных региональных проектов» У Татарстана под прицелом белорусские разработки для создания сельхозтехники. Уж кто, как не белорусы, в этом деле профи? Итак, российский регион все больше «за» использование природного газа в качестве топлива. Мы же, в свою очередь, предлагаем комбайны, пассажирскую и коммунальную технику на газомоторном топливе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Развивается и наш важный кооперационный проект по созданию газомоторной техники, в рамках которого известные белорусские предприятия – МАЗ, МТЗ, «Амкодор», БелАЗ – активно сотрудничают с татарстанским холдингом РариТЭК. За последние два года собрано почти 200 автобусов, которые работают на газе. В 2020 году будет произведено еще столько же единиц подобной техники. Совместно с Минским моторным заводом продвигается работа по производству четырех- и шестицилиндровых газовых двигателей для тракторов МТЗ и машин «Амкодор». В перспективе планируется перевод на этот вид топлива самосвалов БелАЗ. Эти примеры подтверждают, что мы выбрали путь не конкуренции, а партнерства.

Рустам Минниханов, президент Татарстана (Россия):

Только что мы приехали с завода БелАЗ. Я понимал, что мы делаем самосвалы грузоподъемностью 200 тонн, 250 – большие. Но оказывается здесь, на БелАЗе, уже выпускают самосвалы грузоподъемностью 450 тонн. В мире такого нет. Мы и проехали, и производство посмотрели. Конечно, это уникальнейшее в мире производство. Проехали на электробусе – это тоже очень впечатляет.

И здесь в тему электробусов Александр Лукашенко отметит продажи техники МАЗа в Татарстане. В этой истории на рынке честная конкуренция. Белорусское не ущемляют.

Александр Лукашенко:

Я вам очень благодарен за сотрудничество в области нашей техники, продажи техники, особенно МАЗ. Несмотря на то, что у вас КамАЗ под боком, вы все-таки аккуратно относитесь к нашим техническим товарам, в том числе к нашему предприятию. Это хороший показатель. Минниханов о нефтедобыче в Татарстане: «Разрабатывать новые месторождения – это ещё ресурсная база для Беларуси» Кстати, приехал Минниханов в Минск не один, а с большой делегацией. За день она успела побывать на встрече с Румасом. Обсудили товарооборот, а еще подписали соглашение о сотрудничестве между Миноблисполкомом и правительством Татарстана, между торгово-промышленными палатами и еще университетами. Побывала российская сторона и в «Великом камне».