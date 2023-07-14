Минэкономики отмечает эффективность госпрограмм в Беларуси

Новости Беларуси. Министерство экономики отмечает эффективность государственных программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В структуре расходов на госпрограммы доля средств бюджета превышает треть. При этом более половины отправляются на финансирование мероприятий социального блока. Речь идет о создании благоприятной среды для проживания и строительстве жилья, развитии транспортной инфраструктуры.

В рамках госпрограммы инновационного развития на предприятиях системы Министерства промышленности в 2023 году предусматривается модернизировать порядка полутора тысяч рабочих мест. Определен перечень проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития республики. В список включен 21 инновационный проект, и в первом квартале этого года предприятия Минпрома осуществляли реализацию 17 проектов.

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