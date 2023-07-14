ИННОПРОМ превзошёл ожидания Минпрома: сумма контрактов превысила 240 млн долларов

От поставок продукции и комплектующих до научно-технического сотрудничества. ИННОПРОМ превзошел ожидания Минпрома: сумма контрактов превысила 240 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусскую промышленность на международном форуме представляли 45 предприятий. Ежедневно на каждой из площадок царил ажиотаж и проходило до 50 деловых встреч и стратегических переговоров.
Металлурги России и Беларуси на полях ИННОПРОМа заключили соглашения на 4,6 млрд российских рублей. «Сталепромышленная компания» из Екатеринбурга и БМЗ договорились о совместном развитии поставок металлопродукции в Дальневосточный федеральный округ. Также заключены соглашения о сотрудничестве и поставках бесшовных труб Уральским металлопромышленным предприятиям. Очевидно, форум принес белорусским и российским промышленникам новые бизнес-контакты. Реализация подписанных документов будет способствовать углублению практического сотрудничества, динамике торговых отношений и поддержке проектов кооперации ведущих предприятий двух стран.
Читайте также:
Беларусь будет покупать у России газ по самой низкой цене в мире для третьих стран
Минэкономики отмечает эффективность госпрограмм в Беларуси
Магазины получили стимулы продавать белорусские товары