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ИННОПРОМ превзошёл ожидания Минпрома: сумма контрактов превысила 240 млн долларов

14 июля 2023 17:05
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От поставок продукции и комплектующих до научно-технического сотрудничества. ИННОПРОМ превзошел ожидания Минпрома: сумма контрактов превысила 240 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусскую промышленность на международном форуме представляли 45 предприятий. Ежедневно на каждой из площадок царил ажиотаж и проходило до 50 деловых встреч и стратегических переговоров.

ИННОПРОМ превзошёл ожидания Минпрома: сумма контрактов превысила 240 млн долларов -1

Металлурги России и Беларуси на полях ИННОПРОМа заключили соглашения на 4,6 млрд российских рублей. «Сталепромышленная компания» из Екатеринбурга и БМЗ договорились о совместном развитии поставок металлопродукции в Дальневосточный федеральный округ. Также заключены соглашения о сотрудничестве и поставках бесшовных труб Уральским металлопромышленным предприятиям. Очевидно, форум принес белорусским и российским промышленникам новые бизнес-контакты. Реализация подписанных документов будет способствовать углублению практического сотрудничества, динамике торговых отношений и поддержке проектов кооперации ведущих предприятий двух стран.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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