ИННОПРОМ превзошёл ожидания Минпрома: сумма контрактов превысила 240 млн долларов

От поставок продукции и комплектующих до научно-технического сотрудничества. ИННОПРОМ превзошел ожидания Минпрома: сумма контрактов превысила 240 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусскую промышленность на международном форуме представляли 45 предприятий. Ежедневно на каждой из площадок царил ажиотаж и проходило до 50 деловых встреч и стратегических переговоров.