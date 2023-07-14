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Биржевой экспорт белорусских товаров в Московскую область вырос в 2 раза

14 июля 2023 17:03
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За полгода биржевой экспорт белорусских товаров в Московскую область вырос в два раза. Подмосковье лидирует среди российских регионов по сумме биржевых сделок с участием российских компаний. На регион приходится около 17 % совокупного биржевого товарооборота Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Биржевой экспорт белорусских товаров в Московскую область вырос в 2 раза-1

Традиционно высоким спросом у россиян пользуются белорусские стройматериалы, пилопродукция и лом цветных металлов. Закупает Подмосковье и белорусский пшеничный глютен. Сумма сделок уже превысила 157 млн российских рублей.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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