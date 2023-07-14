Биржевой экспорт белорусских товаров в Московскую область вырос в 2 раза

За полгода биржевой экспорт белорусских товаров в Московскую область вырос в два раза. Подмосковье лидирует среди российских регионов по сумме биржевых сделок с участием российских компаний. На регион приходится около 17 % совокупного биржевого товарооборота Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.