Биржевой экспорт белорусских товаров в Московскую область вырос в 2 раза

За полгода биржевой экспорт белорусских товаров в Московскую область вырос в два раза. Подмосковье лидирует среди российских регионов по сумме биржевых сделок с участием российских компаний. На регион приходится около 17 % совокупного биржевого товарооборота Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно высоким спросом у россиян пользуются белорусские стройматериалы, пилопродукция и лом цветных металлов. Закупает Подмосковье и белорусский пшеничный глютен. Сумма сделок уже превысила 157 млн российских рублей.
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