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Беларусь планирует восстановить экспорт калийных удобрений

13 июля 2023 17:11
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Новости Беларуси. Беларусь планирует восстановить экспорт калийных удобрений уже к концу 2023 года. Через российские порты будет поставлено без малого 8,5 миллиона тонн калийных удобрений, а также 6,5 миллиона тонн нефтепродуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь планирует восстановить экспорт калийных удобрений-1

В 2022 году была поставлена задача перевезти железной дорогой в российские порты порядка 3 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов, а по факту перевезли почти 4 миллиона. Традиционные рынки берут белорусские удобрения, увеличивая закупки. В планах наладить прямые поставки калийных удобрений в страны Африки и Латинской Америки. Все эти меры позволят выйти к концу года на уровень экспорта прошлых двух лет.

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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