Магазины получили стимулы продавать белорусские товары

Новости Беларуси. Поддержка белорусских производителей в действии. У отечественной розницы отныне есть мотивация продавать больше товаров белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торговые организации смогут получить так называемые стимулирующие выплаты в случае поставки на внутренний рынок продукции наших производителей, а также зарубежных, но только непродовольственных товаров. Величина вознаграждения будет зависеть от объема продаж товаров белорусского производства.

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