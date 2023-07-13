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Беларусь стала лидером ЕАЭС по росту промышленного производства в январе – мае 2023 года

13 июля 2023 17:11
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Новости Беларуси. Беларусь стала лидером среди стран Евразийского экономического союза по росту промышленного производства за пять месяцев с начала года – плюс 4,1 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь стала лидером ЕАЭС по росту промышленного производства в январе – мае 2023 года-1

Формируя почти треть ВВП страны, промышленность также формирует подавляющий объем экспорта товаров и отвечает за занятость четверти рынка труда. Рост промышленного производства напрямую влияет на состояние национальной экономики. В условиях действия санкций обновлять производства и быть конкурентоспособными значит оперативно принимать грамотные управленческие решения и гибко реагировать на изменения конъюнктуры мирового рынка. Промышленные предприятия нарастили объемы производства, значительно улучшив свои финансовые показатели. Увеличилась чистая прибыль, выросла рентабельность продаж, снизились долговая нагрузка. Все это стало результатом совместной работы правительства, менеджмента предприятий, позволившей флагманам быстро перестроить свои бизнес-процессы и переориентироваться на новые рынки.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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