Беларусь будет покупать у России газ по самой низкой цене в мире для третьих стран. Формула для расчета стоимости голубого топлива, которая действовала последние три года, будет продлена до 2026 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь будет покупать у России газ по самой низкой цене в мире для третьих стран. Формула для расчета стоимости голубого топлива, которая действовала последние три года, будет продлена до 2026 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня стороны обсуждают методику, которая позволит сблизить формулы расчетов цен с учетом структуры экономики двух стран. Результат обсуждения должен быть представлен в декабре 2023 года. Россия готова идти навстречу Беларуси также по целому ряду других вопросов, связанных с внешней торговлей. Так, в 2023 году объем покупки Россией белорусских нефтепродуктов может достичь 1 млн тонн.
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