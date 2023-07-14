Прямой эфир

Беларусь будет покупать у России газ по самой низкой цене в мире для третьих стран

14 июля 2023 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь будет покупать у России газ по самой низкой цене в мире для третьих стран. Формула для расчета стоимости голубого топлива, которая действовала последние три года, будет продлена до 2026 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь будет покупать у России газ по самой низкой цене в мире для третьих стран-1

Сегодня стороны обсуждают методику, которая позволит сблизить формулы расчетов цен с учетом структуры экономики двух стран. Результат обсуждения должен быть представлен в декабре 2023 года. Россия готова идти навстречу Беларуси также по целому ряду других вопросов, связанных с внешней торговлей. Так, в 2023 году объем покупки Россией белорусских нефтепродуктов может достичь 1 млн тонн.

Читайте также:

Биржевой экспорт белорусских товаров в Московскую область вырос в 2 раза

Сумма контрактов ИННОПРОМа превысила 240 млн долларов

Магазины получили стимулы продавать белорусские товары

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь планирует восстановить экспорт калийных удобрений
13 июля 2023 17:11

Беларусь планирует восстановить экспорт калийных удобрений

Беларусь стала лидером ЕАЭС по росту промышленного производства в январе – мае 2023 года
13 июля 2023 17:11

Беларусь стала лидером ЕАЭС по росту промышленного производства в январе – мае 2023 года

Новости экономики за 13.07.2023
13 июля 2023 17:11

Новости экономики за 13.07.2023