Миллиардом уже никого не удивишь. Юбилейный Форум регионов обещает побить прошлогодний рекорд по контрактам

Новости Беларуси. Его называют одним из самых важных экономических событий года. Юбилейному X Форуму регионов Беларуси и России уже завтра, 27 июня, официально дадут старт. Ожидается, что площадку посетят около 3 тысяч человек. Участие подтвердили руководители областей нашей страны и десятки российских губернаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бесспорно, Форум регионов стал неотъемлемой частью белорусско-российского стратегического партнерства. В 2022 году в Гродно союзниками были подписаны контракты на миллиард долларов. В этот раз планка выше: стороны уверенно заявляют о полутора. И такой потенциал Союзного государства – самый эффективный и, скорее всего, неожиданный для Запада ответ. Мог ли Евросоюз подумать, что «политика удушения»‎ превратится в «политику сближения» Беларуси и России? Судя по всему, нет.

Тесные экономические и не только отношения, обоюдная заинтересованность и огромнейший потенциал. Союзное государство – пример для многих объединений. За годы его существования у партнеров были разные отношения. В них вмешивались разные обстоятельства. Не исключение и политика. Но несмотря на все перипетии, от стратегии на союз с Россией не отказывались.

В основе союзнических отношений – межрегиональное сотрудничество. Наша страна этому направлению уделяет особое внимание. Потому с российскими губернаторами Александр Лукашенко встречается лично. Только за последние полтора месяца таких встреч было четыре. Где-то это помогает устранить имеющиеся барьеры или же ускорить работу, или же заручиться поддержкой на самом высоком уровне (есть и такие примеры). Кстати, с более чем 80 российскими регионами Беларусь поддерживают торгово-экономические связи. И многие из них, об этом нам в недавнем интервью рассказал посол Дмитрий Крутой, даже и не предполагали, что есть столько возможностей для сотрудничества. Старый друг лучше новых двух. Какие проекты еще больше свяжут Беларусь и Россию? Мнение Дмитрия Крутого здесь.

Тесному партнерству Беларуси и России даже козни Запада не препятствие. Да, мы не скрываем, что работать стало сложнее и дороже, но мы нашли общий союзнический выход. И юбилейный Форум регионов в Уфе – наглядный пример того, что никто не сидит сложа руки, а политика импортозамещения работает во всю. Уже завтра форуму в Уфе дадут старт. Одной из его локаций станет экспозиция товаров Made in Belarus. Более 50 белорусских предприятий и организаций представят свою продукцию и возможности. В частности МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «Амкодор», «Белкоммунмаш». В закрытых павильонах выставки можно будет увидеть белорусские лекарства, одежду и разработки от Академии наук. Предусмотрена и насыщенная деловая программа: союзники обсудят работу по разным направлениям: от предложений в экономике до социальных инициатив.

В прошлом году Форум регионов принимал наш Гродно. И как результат – контракты на миллиард долларов. В своем видеообращении Александр Лукашенко сделал акцент на производственную кооперацию. В целом глава государства уже не единожды выступал с инициативой белорусско-российским отношениям уходить от простой торговли.

И вот пример. Во время проведения форума в Уфе откроется завод «Амкодора». Он будет выпускать оборудование для послеуборочной обработки зерна. Ежегодное производство зерносушильных комплексов различных моделей составит 40 единиц.