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Миллиардом уже никого не удивишь. Юбилейный Форум регионов обещает побить прошлогодний рекорд по контрактам

26 июня 2023 17:31
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Новости Беларуси. Его называют одним из самых важных экономических событий года. Юбилейному X Форуму регионов Беларуси и России уже завтра, 27 июня, официально дадут старт. Ожидается, что площадку посетят около 3 тысяч человек. Участие подтвердили руководители областей нашей страны и десятки российских губернаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Бесспорно, Форум регионов стал неотъемлемой частью белорусско-российского стратегического партнерства. В 2022 году в Гродно союзниками были подписаны контракты на миллиард долларов. В этот раз планка выше: стороны уверенно заявляют о полутора. И такой потенциал Союзного государства – самый эффективный и, скорее всего, неожиданный для Запада ответ. Мог ли Евросоюз подумать, что «политика удушения»‎ превратится в «политику сближения» Беларуси и России? Судя по всему, нет.

Миллиардом уже никого не удивишь. Юбилейный Форум регионов обещает побить прошлогодний рекорд по контрактам-1

Тесные экономические и не только отношения, обоюдная заинтересованность и огромнейший потенциал. Союзное государство – пример для многих объединений. За годы его существования у партнеров были разные отношения. В них вмешивались разные обстоятельства. Не исключение и политика. Но несмотря на все перипетии, от стратегии на союз с Россией не отказывались.

Миллиардом уже никого не удивишь. Юбилейный Форум регионов обещает побить прошлогодний рекорд по контрактам-4

В основе союзнических отношений – межрегиональное сотрудничество. Наша страна этому направлению уделяет особое внимание. Потому с российскими губернаторами Александр Лукашенко встречается лично. Только за последние полтора месяца таких встреч было четыре. Где-то это помогает устранить имеющиеся барьеры или же ускорить работу, или же заручиться поддержкой на самом высоком уровне (есть и такие примеры). Кстати, с более чем 80 российскими регионами Беларусь поддерживают торгово-экономические связи. И многие из них, об этом нам в недавнем интервью рассказал посол Дмитрий Крутой, даже и не предполагали, что есть столько возможностей для сотрудничества.

Старый друг лучше новых двух. Какие проекты еще больше свяжут Беларусь и Россию? Мнение Дмитрия Крутого здесь.

Миллиардом уже никого не удивишь. Юбилейный Форум регионов обещает побить прошлогодний рекорд по контрактам-7

Тесному партнерству Беларуси и России даже козни Запада не препятствие. Да, мы не скрываем, что работать стало сложнее и дороже, но мы нашли общий союзнический выход. И юбилейный Форум регионов в Уфе – наглядный пример того, что никто не сидит сложа руки, а политика импортозамещения работает во всю. Уже завтра форуму в Уфе дадут старт. Одной из его локаций станет экспозиция товаров Made in Belarus. Более 50 белорусских предприятий и организаций представят свою продукцию и возможности. В частности МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «Амкодор», «Белкоммунмаш». В закрытых павильонах выставки можно будет увидеть белорусские лекарства, одежду и разработки от Академии наук. Предусмотрена и насыщенная деловая программа: союзники обсудят работу по разным направлениям: от предложений в экономике до социальных инициатив.

Миллиардом уже никого не удивишь. Юбилейный Форум регионов обещает побить прошлогодний рекорд по контрактам-10

В прошлом году Форум регионов принимал наш Гродно. И как результат – контракты на миллиард долларов. В своем видеообращении Александр Лукашенко сделал акцент на производственную кооперацию. В целом глава государства уже не единожды выступал с инициативой белорусско-российским отношениям уходить от простой торговли.

Миллиардом уже никого не удивишь. Юбилейный Форум регионов обещает побить прошлогодний рекорд по контрактам-13

И вот пример. Во время проведения форума в Уфе откроется завод «Амкодора». Он будет выпускать оборудование для послеуборочной обработки зерна. Ежегодное производство зерносушильных комплексов различных моделей составит 40 единиц.

Миллиардом уже никого не удивишь. Юбилейный Форум регионов обещает побить прошлогодний рекорд по контрактам-16

Андрей Яроцкий, генеральный директор управляющей компании холдинга «Амкодор»:
Каждый комплекс – это индивидуальный проект. По сути, индивидуальный завод. На базе этого предприятия нами сейчас будет открыт научно-технический центр, который будет работать и над развитием продукта, и над проектированием и вводом в эксплуатацию этих объектов у заказчиков. С Республикой Башкортостан у нас сейчас складываются самые замечательные отношения. На форуме планируется подписание достаточно существенного договора на поставку иной продукции холдинга «Амкодор».

На Форуме регионов в Уфе планируется подписание более 100 соглашений. И если в прошлом году в Гродно их было на миллиард долларов, то в этом в планах – полтора. Но даже и такая сумма для союзников не предел. Все еще впереди.

# Беларусь-Россия # Экономика # Дмитрий Крутой # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Андрей Яроцкий # Фотофакт

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