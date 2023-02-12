Старый друг лучше новых двух. Какие проекты ещё больше свяжут Беларусь и Россию? Мнение Дмитрия Крутого

Новости Беларуси. Какими бы заманчивыми ни выглядели дальние страны и перспективы, нет ничего лучше старых и проверенных партнеров. Это мы о Москве. В 2022 году на Западе прочили обвал и российской, и белорусской экономик, но лавина санкций к фатальным последствиям не привела. Эффект даже обратный. Белорусско-российское экономическое движение стало быстрее и слаженнее. Но неровности все равно проскакивают. Что придаст ускорение сотрудничеству и как устранить искусственные и естественные неровности на этом пути? Попутчиком нашей Виктории Ходосок стал посол Беларуси в России. Буквально интервью с колес о правилах союзного движения. Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Как вы оцениваете в целом итоги торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России за прошлый год и какие прогнозы на этот?

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Прошлый год у нас получился рекордным в торговле с Россией. Было несколько базовых задач, которые поставил Президент и правительство. Основная из них – переориентировать 6,5 миллиарда долларов с европейского и украинского рынков в Россию. Эта задача выполнена в полном объеме. В цифрах, если брать в долларах, экспорт в Россию у нас вырос на 40,5 %, в натуральном выражении – на 10,5 %. Если брать физические объемы. «Уже не будет каких-то одиозных решений». Как изменятся партнерские отношения? Виктория Ходосок:

Кстати, про хорошие цифры в торговле. Удалось достичь их же не только из-за санкционного шантажа, но и многолетней работы, которую проводим. Возможно, даже за последнее время удалось устранить барьеры, которые существовали? Дмитрий Крутой:

Тема барьеров постоянная. Прошлый год, конечно, в этом плане был лучше. В первую очередь это касается сельхозпродукции. Мы нашли инструменты, думаю, что в этом году в первом полугодии мы окончательно подпишем порядок, по которому наши предприятия на российском рынке (в первую очередь те, которые занимаются переработкой сельхозпродукции) будут работать в очень четких и понятных условиях. Уже не будет каких-то одиозных решений по закрытию. По промышленности: чтобы не было барьеров в рамках союзных программ по выстраиванию единой промышленности политики, было подписано важное соглашение. Это учет технологических операций, чтобы наш товар промышленный не считался иностранным в России и мы получили доступ к программам субсидирования федерального и регионального уровня. Буквально на днях будет подписано соглашение о единой промышленной политике. Думаю, что эти базовые и новые соглашения еще больше уменьшат количество барьеров на российском рынке. Виктория Ходосок:

Мы очень плотно работаем на региональном уровне, к нам часто приезжают делегации, мы ездим – сейчас возвращаемся из Калуги. Есть ли здесь пределы роста, в этом направлении?

Дмитрий Крутой:

Это самое базовое направление, никаких пределов роста здесь нет. Прошлый год в этом плане тоже был рекордный: 208 взаимных визитов в группу высокого уровня. Это я беру президентские встречи, поездки премьер-министра, наших закрепленных должностных лиц – никогда такой высокой интенсивности у нас не было. Могу сказать, что с 33 регионами мы имеем экспорт более 100 миллионов долларов. Это серьезные цифры, у нас не со всеми странами есть такие показатели. Многие губернаторы мне говорят, что мы Беларусь открываем заново, мы даже не знали, что у вас столько всего интересного есть. Честно скажу, что мы тоже не знали, что во многих регионах есть столько всего полезного для нас и столько точек соприкосновений. «41 должностное лицо в республике закреплено за российскими регионами» Виктория Ходосок:

Еще одна особенность. С делегациями из России Президент встречается лично. Дмитрий Крутой:

Это, конечно, особый формат, он уже много лет практикуется. И конечно, спасибо за это огромное нашему Президенту. Конечно, это дает самый сильный толчок. У нас 41 должностное лицо в республике закреплено за российскими регионами. Мы стараемся ежемесячно отслеживать всю динамику, кто с кем где встречается, как выполняются планы. Даже рейтинговая определенная выстроена система, кто лучше работает, кто – хуже. Есть лидеры. Есть в определенном смысле аутсайдеры Виктория Ходосок:

Кто в топе?

Дмитрий Крутой:

Концерн «Белнефтехим». Аутсайдеров не буду называть, чтобы никого не обидеть. Все коллеги очень стараются. Виктория Ходосок:

Мы сейчас активно занимаемся импортозамещением. Как белорусы и россияне в этом направлении работают? Дмитрий Крутой:

Десятки кооперационных проектов у нас рождаются ежегодно. Малый бизнес, наши флагманы, по поставкам компонентной базы, по каким-то продуктам, локализованным под специфику региональную. Меня это только радует. Сейчас импортозамещение синхронизировано на две страны очень четко. Президенты просто немножко расставляют акценты очень важные. Как пример, прошлый год. Микроэлектроника – у нас уже разработана программа участия наших предприятий в кооперационных проектах, российских. Президент России, будучи в Минске в декабре, президенты договорились, что аналогичного масштаба должен быть проект по станкостроению. В рамках поездок и встреч с губернаторами нашего премьер-министра мы видим, что будет большой проект станкостроения страновой, конкретные регионы просят, чтобы была эта программа в конкретных отраслях. Рост товарооборота на уровне 6,5 % будет очень хорошей цифрой. О прогнозах на год Виктория Ходосок:

Прогноз – дело неблагодарное, но каким будет этот год для белорусско-российских отношений? Дмитрий Крутой:

Думаю, он будет не менее результативным, чем прошлый. Конечно, ожидать к достигнутой высокой базе прошлого года таких же темпов, наверное, было бы неправильным. Но рост товарооборота, если мы считаем его главным показателем какого-то развития, на уровне 6,5 % будет очень хорошей цифрой. К той высокой базе, которая уже достигнута. Виктория Ходосок:

В ближайшее время должен состояться союзный Совмин, ВГС. Ждем ли мы каких-то прорывных решений в двусторонних отношениях после этих важных мероприятий?