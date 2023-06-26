X Форум регионов Беларуси и России стартует в Уфе. Ключевая тема – единая промышленная политика
Юбилейный X Форум регионов Беларуси и России стартует в Уфе 26 июня и продолжится по 28 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одной из ключевых станет секция, посвященная единой промышленной политике. Президент Беларуси постоянно подчеркивает: экономика – это основа нашего развития и взаимодействия.
Что касается места проведения, то Беларусь для Башкортостана – особый партнер по множеству совместных проектов и мероприятий. А потому нынешний форум не просто встреча представителей регионов двух стран. Это большое количество деловых мероприятий – от выставки до разнообразной культурной программы и деловых встреч с возможностью посещения белорусско-башкирских предприятий, магазинов и производств, которые открылись в последнее время.
Участие в форуме, включая пленарные заседания, подтвердили более 30-ти губернаторов российских регионов, несколько губернаторов из Беларуси, руководители Совета Федерации и Совета Республики. На форуме планируется подписать немало контрактов и соглашений на сумму 90-95 миллиардов российских рублей. Намечено обсудить и ряд вопросов, требующих решения. Например, речь об импортозамещении. На Форуме регионов будут работать девять секций, все вопросы озвучат и постараются найти ответ на них компетентные специалисты.