Юбилейный X Форум регионов Беларуси и России стартует в Уфе 26 июня и продолжится по 28 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одной из ключевых станет секция, посвященная единой промышленной политике. Президент Беларуси постоянно подчеркивает: экономика – это основа нашего развития и взаимодействия.

Что касается места проведения, то Беларусь для Башкортостана – особый партнер по множеству совместных проектов и мероприятий. А потому нынешний форум не просто встреча представителей регионов двух стран. Это большое количество деловых мероприятий – от выставки до разнообразной культурной программы и деловых встреч с возможностью посещения белорусско-башкирских предприятий, магазинов и производств, которые открылись в последнее время.