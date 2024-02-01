Белорусские банки смягчат правила по приёму иностранных купюр

Оно позволяет свободнее обменивать или сдавать иностранную валюту. То есть некоторые поврежденные купюры, которые раньше не принимались, теперь возьмут, но не все банки, а только те, которые присоединились к данному соглашению. С их списком можно ознакомиться в сети Интернет, на странице Ассоциации белорусских банков.