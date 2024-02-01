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Белорусские банки смягчат правила по приёму иностранных купюр

01 февраля 2024 09:17
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Белорусские банки смягчат правила по приему иностранных купюр. 1 февраля вступило в силу соглашение, которое формирует единые подходы при определении признаков платежности банкнот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские банки смягчат правила по приёму иностранных купюр-1

Оно позволяет свободнее обменивать или сдавать иностранную валюту. То есть некоторые поврежденные купюры, которые раньше не принимались, теперь возьмут, но не все банки, а только те, которые присоединились к данному соглашению. С их списком можно ознакомиться в сети Интернет, на странице Ассоциации белорусских банков.

# Валюта # Экономика

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