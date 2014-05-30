Михаил Мясникович: Подписание договора о ЕАЭС в очередной раз подтверждает жизнеспособность интеграции на пространстве СНГ

Новости Беларуси. О большой интеграции 30 мая говорили в Минске. В столице прошло заседание Совета глав правительств СНГ. Подписано 23 документа. Рассмотрен ряд межгосударственных программ. Приняты решения по реализации одиннадцати пилотных инновационных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В холле «Президент- отеля» - встреча больших политиков. На красной дорожке руководители Правительств стран СНГ. Премьер-министры и вице-премьеры. Интересы Украины на этот раз представляет Посол. Рукопожатие и протокольное фото.

Ольга Юруть, СТВ:

Совет глав правительств Содружества - это уже известная и себя зарекомендовавшая площадка для решения важных вопросов стран СНГ. Такие заседания проводятся, как правило, два раза в год. Это возможность всем вместе обсудить актуальные проблемы, а также пообщаться « с глазу на глаз», на двусторонних встречах.

Михаил Мясникович договорился с премьер-министром Таджикистана поставить им крупную партию БелАЗов. Разговор шел и о промышленной кооперации по сельхозтехнике. А вот на встрече с главой Правительства Молдовы Беларусь нашла компромисс по тракторам - технике для садоводства. Ее будут не только реализовывать, но и поставляться в страны Южной Европы. Кроме того, наши строители поучаствуют в возведении гидроэнергетических комплексов в Кыргызстане - это также обсудили на уровне руководителей Правительств.

За одним столом - только главы делегаций. На повестке дня 23 вопроса. Основа - экономический блок, финансы, а также развитие сотрудничества в гуманитарной сфере. Уже позже, в расширенном составе было решено - государства-члены Содружества Независимых Государств направят на реализацию 11 пилотных инновационных проектов 190 млн долларов. В реализации этих проектов участники Содружества видят большие перспективы: эти проекты смогут перерасти в транснациональные конкурентоспособные на мировых рынках научно-производственные корпорации. Одним словом, на этой деловой площадке в последнее время сделано немало как для Содружества, так и других интеграционных структур.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь, председатель Совета глав Правительств СНГ:

Не могу обойти вниманием, и это тоже было предметом разговора на уровне глав Правительств, - подписание договора о Евразийском экономическом союзе в очередной раз подтверждает жизнеспособность общепризнанного принципа разноуровневой и разноскоростной интеграции на пространстве СНГ.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Это заседание должно было пройти в Киеве 30 мая. Но в связи с тем, что в марте этого года Украина отказалась от дальнейшего председательствования в Содружестве, белорусская сторона очень быстро, без долгих раздумий как сопредседатель приняла председательство и создала все условия для того, чтобы провести не только заседание Совета глав Правительств СНГ, но и других мероприятий в рамках председательства. Не зря Минск является неформальной столицей Содружества. Я думаю, он, в силу заинтересованности руководства Беларуси в интеграционном взаимодействии, и далее будет оставаться этой столицей еще многие годы.

После встреч за столом переговоров, главы Правительств Беларуси и России в дань общей истории возложили цветы к мемориалу погибшим в годы Первой мировой войны в Минске.