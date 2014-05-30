Александр Лукашенко: Подписав договор о ЕАЭС, страны «тройки» сделали большое дело

Новости Беларуси. Экономическую тему, но уже на уровне другого интеграционного объединения Евразийского экономического союза, Александр Лукашенко обсудил на встрече с председателем Правительства Российской федерации Дмитрием Медведевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам главы государства, подписав договор о ЕАЭС, страны «тройки» сделали большое дело.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас был ряд проблем, был ряд вопросов, которые мы решали, прежде всего по вопросам, которые были отнесены на двусторонний уровень, где мы не смогли втроем достичь договоренностей. Это и вопросы поставки нефти в Республику Беларусь, объемов, это и нефтяные пошлины, это и автомобили, и каботажные перевозки, автотранспортом и так далее. Должен сказать, что все вопросы (и нефти, и газа) сегодня урегулированы. И мы сделали очень солидный шаг по нефтяным пошлинам, договорившись о том, что мы в перспективе будем работать над расчисткой этого поля. И должен сказать, Дмитрий Анатольевич, не для лести вам, если бы тогда в Правительстве мы с вами в России не встретились, нам бы очень сложно было бы решать этот вопрос и это бы заняло как минимум значительный промежуток времени. Поэтому я вас искренне от имени белорусского народа хочу поблагодарить за этот решительный шаг, за то, что вы помогли принять решение на самом высоком уровне.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации:

Результат достигнут, и вы абсолютно точно сказали: наши страны этому рады. Может быть, кому-то это и не очень нравится, но мы понимаем, что, только развивая такую интеграцию, мы можем выйти на новое качество развития наших экономик, наших стран, а значит новое качество жизни наших людей, что является высшей ценностью для любой власти. И поэтому я хотел бы отметить ваш вклад в этот процесс, потому что даже когда мы какие-то вопросы обсуждали, о чем-то спорили, я всегда понимал, что позиция президента Республики Беларусь заключается в том, что президент искренне хочет этой интеграции.

И не могу не поздравить вас с блестящей организацией и проведением чемпионата мира по хоккею. И не потому, что российская сборная победила. Так получилось, это здорово, конечно, мы все этому очень рады. Просто я смотрел, как это выглядит, как это организовано, как люди болеют. Это соревнование мирового уровня по всем параметрам. Не скрою, естественно, я болел не только за свою сборную, но и за сборную Республики Беларусь.