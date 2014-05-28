Белорусский Могилёв, казахстанский Усть-Каменогорск и российский Барнаул провели телемост на тему ожидаемых дивидендов от ЕАЭС

Новости Беларуси. Об ожидаемых дивидендах от Евразийского экономического союза говорили 28 мая за виртуальным столом переговоров производственники, бизнесмены и представители власти. Телемост объединил города побратимы трёх государств: белорусский Могилёв, казахстанский Усть-Каменогорск и российский Барнаул.

В регионах рассчитывают на полное восстановление утраченных некогда экономических связей и первые шаги в этом отношении уже сделаны. Только в Могилевской области благодаря Таможенному союзу объем внешней торговли за последние три года возрос наполовину. И в российских, и в Казахстанских регионах рассчитывают на углубление экономической интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бердыбек Сапарбаев, аким Восточно-Казахстанской области:

Могилев, Алтайский край и Восточно-Казахстанская область сотрудничаем в области экономики, социальной, культурной сферах. Уже результаты есть. Благодаря созданию Таможенного союза товарооборот нашей области только за прошлый год составил около 1 млрд долларов.

Сергей Пузевич, генеральный директор ОАО «Могилевхимволокно» (Беларусь):

Есть еще вопросы, которые, мы надеемся, будут решены после подписания тройственного союза. Первое - это унификация железнодорожных тарифов. Сегодня ситуация складывается такая, что иногда дешевле то же самое сырье для переработки привезти из Китая, чем доставить его из России. А это наша себестоимость и в итоге это наше вхождение на рынок.

Петр Рудник, председатель Могилевского облисполкома:

Надо развивать горизонтальные связи, которые в свое время были утеряны в связи с распадом Советского союза. В том же Барнауле, на сколько мне помнится, было хорошее производство по изготовлению тяжелых дизельных двигателей, которые применялись для постройки судов и так далее. Я думаю, что это первое направление, которое мы можем реализовать на нашем предприятии в Могилеве. Ряд других моментов, которые сегодня позволят, я думаю, укрепить потенциал всех трех регионов.