Комитет госконтроля Беларуси и генеральная прокуратура обсудили нарушения в налоговой сфере

Новости Беларуси. Нарушения в налоговой сфере в центре внимания генеральной прокуратуры и Комитета госконтроля. На совместном заседании коллегий этих ведомств 30 мая обсуждались не только громкие дела по уклонению от налогов, но и необоснованные проверки налоговыми органами.

Еще одна тема, которая стала ключевой на сегодняшнем брифинге, – пресечение деятельности лжепредпринимательских структур.

Как подчеркивают в Комитете госконтроля, в Беларуси стали появляться подставные фирмы, которые работают даже не несколько месяцев, а буквально один день или несколько часов.

Через эти фирмы деньги выводятся за границу и там обналичиваются.

Но все же основными вопросами обсуждения стали сложности с своевременным взысканием налогов и сборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Мы проверили и отказные материалы по налогам (в районах оформлялись дела), мы посмотрели уголовные дела, которые ведутся в связи с уходом от уплаты налогов, уклонения от уплаты налогов, они тоже скорректированы. Я не исключаю, что будут возбуждены уголовные дела, будут отменены отказные материалы и начнем проверять все те обстоятельства, которые установила налоговая инспекция или департамент финансовых расследований.

Александр Якобсон, председатель комитета Государственного комитета контроля Республики Беларусь:

Те вопросы, которые будут обозначены сегодня совместной коллегией, носят во многом серьезный характер. Это и плохая работа по сбору налогов, это и некоторые фальсификации данных, которые представляют налоговые органы, это и сомнительные мониторинги, и целый ряд других проблем.