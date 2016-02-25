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Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко обсудили подготовку к III Форуму регионов в Минске

25 февраля 2016 13:31
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Новости Беларуси. В Минске 25 февраля находится и председатель Совета Федерации России. Перед заседанием Высшего госсовета Валентина Матвиенко встретилась со спикером верхней палаты Белорусского парламента Михаилом Мясниковичем. Речь зашла о подготовке к III Форуму регионов, проведение которого запланировано в Минске в июне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Мы дорожим теми отношениями, добрыми, доверительными, которые сложились между Советом Федерации и Советом Республики и стремимся, чтобы это трансформировалось в конкретные проекты, дела.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
Мы с вами ведем такую конкретную работу как на государственном уровне, так и, что очень важно, как верхние Палаты активно способствуют развитию межрегионального сотрудничества. И сегодня сотрудничество между субъектами Российской Федерации и регионами дают хорошую практическую отдачу.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Михаил Мясникович # Валентина Матвиенко

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