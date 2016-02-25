Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко обсудили подготовку к III Форуму регионов в Минске

Новости Беларуси. В Минске 25 февраля находится и председатель Совета Федерации России. Перед заседанием Высшего госсовета Валентина Матвиенко встретилась со спикером верхней палаты Белорусского парламента Михаилом Мясниковичем. Речь зашла о подготовке к III Форуму регионов, проведение которого запланировано в Минске в июне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы дорожим теми отношениями, добрыми, доверительными, которые сложились между Советом Федерации и Советом Республики и стремимся, чтобы это трансформировалось в конкретные проекты, дела.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

Мы с вами ведем такую конкретную работу как на государственном уровне, так и, что очень важно, как верхние Палаты активно способствуют развитию межрегионального сотрудничества. И сегодня сотрудничество между субъектами Российской Федерации и регионами дают хорошую практическую отдачу.