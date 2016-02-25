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В Гродненском районе при поддержке ООН начат пилотный для Беларуси проект техпомощи предприятиям пищевой промышленности

25 февраля 2016 06:55
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Новости Беларуси. Гродненские фермеры выходят на европейский рынок. В регионе при поддержке ООН начали пилотный для Беларуси проект технической помощи предприятиям пищевой промышленности. В частности, на базе малых и средних фермерских хозяйств создадут агропромышленный парк. В нем смогут перерабатывать свою продукцию хозяйства, которые занимаются овощеводством и животноводством.

Параллельно пройдут и обучающие семинары. На них аграрии познакомятся с передовыми технологиями в пищевом производстве, а также с требованиями Европейского союза в этой сфере. Предполагается, что все участники агропромышленного парка будут маркировать свою продукцию единым знаком качества, признанным на рынках ЕС и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карл Шебеста, начальник отдела поддержки малых и средних сельскохозяйственных предприятий ООН по промышленному развитию (ЮНИДО):
Создание агропромышленного парка в Гродненском районе позволит повысить конкурентоспособность местных фермерских хозяйств и выйти им на европейский рынок. Принеманский регион для реализации этого проекта был выбран не случайно. Мы знаем, что он ведущий в Республике по производству сельхозпродукции. И, несомненно, большой плюс – это географическое расположение вблизи границ Европейского союза.

# Экономика # Сельское хозяйство # Карл Шебеста

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