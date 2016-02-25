Послы и сотрудники диппредставительств, аккредитованных в Беларуси, 25 февраля посетили МТЗ

Новости Беларуси. Диверсификация экспорта, выпуск конкурентоспособной продукции и поиск новых партнеров. Такие задачи сегодня стоят перед отечественными тракторостроителями. Популярные модели минского завода и модернизированные линии предприятия 25 февраля продемонстрировали послам и сотрудникам диппредставительств, аккредитованных в Беларуси. Такая необычная экскурсия – новое слово в продвижении продукции на зарубежные рынки.

Майт Мартинсон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Республике Беларусь:

Главное быть у истоков, понять, как производится, что производится, как совершенствуется технология. В Эстонии в прошлом году 700 тракторов продали. Прошлым летом, я знаю, что купили несколько экземпляров, чтобы проверить. Надеюсь, что перспектива хорошая.

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Республике Беларусь:

Растет интерес у словацких фермеров, словацких торговцев. Мы думаем о том, что надо расширить сотрудничество в области сельского хозяйства. Надо более тесные кооперации при выращивании крупного рогатого скота.

Сегодня продукцию завода знают в 125 странах. В итоге каждый десятый трактор в мире из Беларуси. СНГ, Европа, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка, Америка и даже Австралия. Диверсификация экспорта – одно из ключевых направлений. Настроены здесь и на развитие производственной кооперации. Сборочные производства уже созданы в России, Азербайджане, Украине, Казахстане, Китае и Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хосе Боггиано Перичч, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

В Венесуэле работает сборочное предприятие, которое было построено и запущено в соответствии с соглашением между Правительствами двух стран. Тракторы, которые собраны на сборочном предприятии в Венесуэле, уже работают в сельском хозяйстве страны. Мы очень тесно сотрудничаем с вашим тракторным заводом и с белорусским Правительством. Между Правительствами двух стран существуют тесные связи, которые мы и дальше будем развивать.