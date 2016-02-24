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Представительная делегация ЕС с визитом в Минске

24 февраля 2016 17:13
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Новости Беларуси. Представительная делегация ЕС с визитом в Минске.  В ее составе руководители директората Еврокомиссии по политике соседства, Европейского инвестиционного банка и комиссии по экономическим и финансовым вопросам. Они проводят встречи с экспертами Национального банка Беларуси и Министерства экономики.

На первый план в переговорах вышли финансовые вопросы. Европейский союз — второй по значимости рынок для белорусского экспорта. На его долю приходится более половины всех иностранных инвестиций, привлечённых в нашу страну.

Сейчас речь идёт о возобновлении сотрудничества Европейским инвестиционным банком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Экономика # Беларусь-Евросоюз

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