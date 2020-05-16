Миноблисполком: в самую тяжёлую неделю, когда шло массовое поступление пациентов, Борисов, Солигорск и Молодечно забирали на себя

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
«Почему и оказались готовы Столбцы». Чем уникальна система здравоохранения в Минской области
Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
«Почему и оказались готовы Столбцы». Чем уникальна система здравоохранения в Минской области
Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:
Мы на протяжении многих лет старались развить наших «три кита» – это Борисов, Солигорск, Молодечно. Это основные межрайонные центры, которые должны были оказывать помощь (учитывая, что они от областного центра) маленьким районам, таким как Столбцы, Узда и другие.
Но вместе с тем мы не оставляли и малые районы. Мы считаем, что в каждой центральной районной больнице должен оказываться основной спектр как диагностических услуг, так и лечебных. Поэтому у нас сегодня 201 аппарат ИВЛ имеется в центральных районных больницах. Мы обеспечили лекарственными средствами полностью, и это сделано было планово и заранее, и в том числе и средствами индивидуальной защиты.
Ну а то, что наши межрайонные центры работают, действительно, сейчас как основные центры: Борисов, Молодечно, Солигорск… В самую тяжелую неделю, когда шло массовое поступление пациентов и тяжелых пациентов, эти районы забирали на себя.