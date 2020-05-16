Миноблисполком: в самую тяжёлую неделю, когда шло массовое поступление пациентов, Борисов, Солигорск и Молодечно забирали на себя

Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:

Мы на протяжении многих лет старались развить наших «три кита» – это Борисов, Солигорск, Молодечно. Это основные межрайонные центры, которые должны были оказывать помощь (учитывая, что они от областного центра) маленьким районам, таким как Столбцы, Узда и другие.

Но вместе с тем мы не оставляли и малые районы. Мы считаем, что в каждой центральной районной больнице должен оказываться основной спектр как диагностических услуг, так и лечебных. Поэтому у нас сегодня 201 аппарат ИВЛ имеется в центральных районных больницах. Мы обеспечили лекарственными средствами полностью, и это сделано было планово и заранее, и в том числе и средствами индивидуальной защиты.