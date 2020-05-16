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Миноблисполком: в самую тяжёлую неделю, когда шло массовое поступление пациентов, Борисов, Солигорск и Молодечно забирали на себя

16 мая 2020 09:27
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Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

«Почему и оказались готовы Столбцы». Чем уникальна система здравоохранения в Минской области

Миноблисполком: в самую тяжёлую неделю, когда шло массовое поступление пациентов, Борисов, Солигорск и Молодечно забирали на себя-1

Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:
Мы на протяжении многих лет старались развить наших «три кита» – это Борисов, Солигорск, Молодечно. Это основные межрайонные центры, которые должны были оказывать помощь (учитывая, что они от областного центра) маленьким районам, таким как Столбцы, Узда и другие.

Но вместе с тем мы не оставляли и малые районы. Мы считаем, что в каждой центральной районной больнице должен оказываться основной спектр как диагностических услуг, так и лечебных. Поэтому у нас сегодня 201 аппарат ИВЛ имеется в центральных районных больницах. Мы обеспечили лекарственными средствами полностью, и это сделано было планово и заранее, и в том числе и средствами индивидуальной защиты.

Миноблисполком: в самую тяжёлую неделю, когда шло массовое поступление пациентов, Борисов, Солигорск и Молодечно забирали на себя-4

Ну а то, что наши межрайонные центры работают, действительно, сейчас как основные центры: Борисов, Молодечно, Солигорск… В самую тяжелую неделю, когда шло массовое поступление пациентов и тяжелых пациентов, эти районы забирали на себя.

# Коронавирус # общество # Наталья Боярская # Фотофакт

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