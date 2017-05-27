Малый бизнес переходит в инновационную сферу: в Минске выберут и профинансируют самый перспективный стартап
Новости Беларуси. Лучший инновационный проект выберут в Минске. Больше 20 команд из России и Беларуси представят свои стартап-идеи в области финансовых технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самая актуальная и прорывная разработка получит шанс в скором времени войти в обиход простых людей: победитель получит денежный приз на развитие бизнеса.
За интеллектуальной битвой внимательно будут следить инвесторы и бизнес-ангелы из США, стран Европы и Ближнего Востока.
Никита Сухачев, разработчик проекта:
Если маленькая рентабельность – давать меньше скидок. Если низкая средняя цена – продавать более дорогой товар.
И это далеко не полный перечень очевидных экономических закономерностей, которые следует выполнять, чтобы компания работала в прибыль.
Учесть все – задача непростая, однако именно ее выполняет эта программа.
Новинка питерского разработчика для бизнеса любого калибра и сферы деятельности. Она подскажет, как умножить продажи, от каких трат можно безболезненно отказаться или какими темпами увеличивать производство.
Кроме того, это удобная база, где одновременно хранится вся информация о предприятии.
Никита Сухачев:
Эта программа поможет им посмотреть и сразу же увидеть: так, у вас планировалась по такой-то статье продать 500 штук. А продали вы 469. Проблема в том, что вы продали мало штук.
И самое главное преимущество: подобного никто никогда не делал. В эти дни в Минске из двух десятков таких идей выбирают лучшую. В стартап-битве участвует и Евгений Ожесковский. Белорус сразу рассчитывает на рынки крупных стран: его проект касается страхования авиабилетов. Рейс отменился – деньги вернулись.
Евгений Ожесковский, разработчик проекта:
Мы сейчас запускаем закрытое тестирование на 100 пользователей.
Пока что в Штатах будем тестировать, потом на другие рынки смотреть.
Юлия Матяш, СТВ:
Только в 2016 году в Беларуси родились 20 тысяч нестандартных идей от молодых стартаперов. 2000 из них воплотились в жизнь, нашли своего инвестора и воплотились в полноценное дело.
Разумеется, пока небольшое, но как раз такому бизнесу сейчас уделяется особое внимание.
Юрий Чеботарь, заместитель министра экономики республики Беларусь:
Мы отмечаем рост влияния малого бизнеса на экономику – более 20 %.
Мы видим, что переходит в инновационную сферу, в сферу IT-технологий. И это говорит о том, что за этим будущее.
Доля малого и среднего бизнеса уже через три года должна вырасти до 40 % ВВП страны. Потому решено правила либерализировать. Уже упростились многие нормы, лишние формальности ушли в прошлое, и это лишь начало пути. Сейчас продолжается общественное обсуждение пакета документов о либерализации бизнеса. Каждый может внести свои предложения.
Петр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:
Будет достаточно серьезная подвижка и в сфере транспортных услуг, перевозок, сфере юридических услуг и в ряде других направлений. Все в целях максимального сокращения всех излишних барьеров и препятствий для осуществления бизнеса.
К слову, 26 лет со дня принятия закона о предпринимательстве в Беларуси отмечают 27 мая.
В этот день бизнес и власть вместе: праздничный субботник показал, что так проще ровнять почву для новых проектов.