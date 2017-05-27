Малый бизнес переходит в инновационную сферу: в Минске выберут и профинансируют самый перспективный стартап

Новости Беларуси. Лучший инновационный проект выберут в Минске. Больше 20 команд из России и Беларуси представят свои стартап-идеи в области финансовых технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая актуальная и прорывная разработка получит шанс в скором времени войти в обиход простых людей: победитель получит денежный приз на развитие бизнеса. За интеллектуальной битвой внимательно будут следить инвесторы и бизнес-ангелы из США, стран Европы и Ближнего Востока.

Никита Сухачев, разработчик проекта:

Если маленькая рентабельность – давать меньше скидок. Если низкая средняя цена – продавать более дорогой товар. И это далеко не полный перечень очевидных экономических закономерностей, которые следует выполнять, чтобы компания работала в прибыль. Учесть все – задача непростая, однако именно ее выполняет эта программа.

Новинка питерского разработчика для бизнеса любого калибра и сферы деятельности. Она подскажет, как умножить продажи, от каких трат можно безболезненно отказаться или какими темпами увеличивать производство. Кроме того, это удобная база, где одновременно хранится вся информация о предприятии. Никита Сухачев:

Эта программа поможет им посмотреть и сразу же увидеть: так, у вас планировалась по такой-то статье продать 500 штук. А продали вы 469. Проблема в том, что вы продали мало штук. И самое главное преимущество: подобного никто никогда не делал. В эти дни в Минске из двух десятков таких идей выбирают лучшую. В стартап-битве участвует и Евгений Ожесковский. Белорус сразу рассчитывает на рынки крупных стран: его проект касается страхования авиабилетов. Рейс отменился – деньги вернулись.

Евгений Ожесковский, разработчик проекта:

Мы сейчас запускаем закрытое тестирование на 100 пользователей. Пока что в Штатах будем тестировать, потом на другие рынки смотреть. Юлия Матяш, СТВ:

Только в 2016 году в Беларуси родились 20 тысяч нестандартных идей от молодых стартаперов. 2000 из них воплотились в жизнь, нашли своего инвестора и воплотились в полноценное дело. Разумеется, пока небольшое, но как раз такому бизнесу сейчас уделяется особое внимание.

Юрий Чеботарь, заместитель министра экономики республики Беларусь:

Мы отмечаем рост влияния малого бизнеса на экономику – более 20 %. Мы видим, что переходит в инновационную сферу, в сферу IT-технологий. И это говорит о том, что за этим будущее. Доля малого и среднего бизнеса уже через три года должна вырасти до 40 % ВВП страны. Потому решено правила либерализировать. Уже упростились многие нормы, лишние формальности ушли в прошлое, и это лишь начало пути. Сейчас продолжается общественное обсуждение пакета документов о либерализации бизнеса. Каждый может внести свои предложения.